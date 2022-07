Docentes públicos y privados de Santa Fe pidieron reabrir la paritaria

Las representaciones sindicales de los docentes públicos y privados de Santa Fe realizaron hoy una presentación conjunta en el Ministerio de Trabajo provincial en la que solicitan una reapertura “urgente” de la paritaria y el adelantamiento de los plazos en los aumentos salarias otorgados.



Tras la presentación formal del pedido, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé-docentes públicos), realizó un acto en el que su titular, Rodrigo Alonso, afirmó que el índice de precios supera a la actualización salarial.



“Cuando en estos días se dé a conocer el índice de inflación del mes de junio, ese porcentaje ya lo perdimos. Por eso decimos que los trabajadores no vamos a pagar la crisis. Decimos que la provincia tiene recursos. Son sus funcionarios los que salen a hablar de cómo aumenta la recaudación”, señaló Alonso en declaraciones a la prensa.



En esa línea, el dirigente sindical sostuvo que “ese aumento lo queremos para el bolsillo de los trabajadores, para la familia de nuestros alumnos, para la escuela pública”.



El secretario general de Amsafé adelantó que en caso de no ser convocados durante el receso escolar de invierno, que en esta provincia comienza el próximo lunes, los docentes convocarán a una asamblea provincial del sindicato para definir un plan de lucha.



“Estamos acá porque defendemos la escuela pública, que quede bien claro: si no hay convocatoria a paritaria, hay convocatoria a asamblea provincial para definir un plan de lucha”, remarcó.



Por su parte, el secretario general de la delegación Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero, coincidió con su par de Amsafé al señalar que “queremos que se adelanten los tramos de la paritaria previstos para agosto y septiembre”, y luego rediscutir el acuerdo salarial.



“No puede haber más dilaciones, el gobierno tiene que tomar esta medida, más allá que después haya que rediscutir una revisión de porcentajes”, sostuvo Lucero en declaraciones a radio “La Ocho” de Rosario.



Para el dirigente “es muy difícil prever los porcentajes de la paritaria, la realidad es que en seis meses cambiaron las variables económicas”.



Por eso, remarcó, “la discusión es prácticamente trimestral, los plazos cada vez son más cortos, cuando termine este mes vamos a ir para atrás con los sueldos porque la inflación le gana al salario”.