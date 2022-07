Asesinato del ex primer ministro japonés: Fernández expresó su “conmoción”

Tras el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el presidente Alberto Fernández expresó su "conmoción" por el hecho y manifestó su "mayor repudio a este impactante y doloroso atentado contra la democracia y la paz"."Con absoluta conmoción supe del asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón", sostuvo el mandatario.A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado continuó: "Mis condolencias a sus seres queridos y el mayor repudio a este impactante y doloroso atentado contra la democracia y la paz".En tanto, la Cancillería expresó las condolencias formales del Gobierno argentino y manifestó su acompañamiento al pueblo nipón."La Argentina expresa sus más sinceras condolencias al Gobierno de Japón y a la familia del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego", señaló el Palacio San Martín desde su cuenta oficial de Twitter. Y agregó: "Acompañamos al pueblo de Japón en este difícil momento"."Estoy consternado por el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón. Fue un gran hombre, un gran amigo de la Argentina y un excelente líder. Qué locura tanta violencia", afirmó Macri.Por el atentado fatal contra el ex mandatario nipón fue detenido un hombre de 40 años, a quien se le secuestró un arma de fuego.Shinzo Abe estuvo a cargo del país del Sol Naciente en 2006 y entre 2012 y 2020.El ex presidente Mauricio Macri se mostró "consternado" por el asesinato de Shinzo Abe, a quien definió como "un gran amigo de la Argentina".Luego de que trascendiera la noticia del atentado fatal contra el ex mandatario nipón durante un acto de campaña en la región de Nara, el líder del PRO se refirió al hecho a través de su cuenta de Twitter."Estoy consternado por el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón", expresó el ex jefe de Estado.Macri destacó la figura de Abe y lo definió como "un gran hombre, un gran amigo de la Argentina y un excelente líder". Y concluyó: "Qué locura tanta violencia".Macri y Abe mantuvieron varios encuentros a lo largo de la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno.En 2016 el nipón visitó la Argentina, lo que fue la primera en carácter oficial de un jefe de Gobierno japonés en casi 60 años; al año siguiente Macri viajó a Tokio; en 2018 Abe regresó a Buenos Aires para participar de la Cumbre del G20; así como en 2019 el líder del PRO voló hacia Osaka para ser parte del encuentro de jefes de Estado del poderoso grupo mundial.