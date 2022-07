Bordet confirmó que en agosto dialogará con los sindicatos por salarios

Combustibles

aseguró el gobernador Gustavo Bordet a. Y agregó: “El año pasado equiparamos la inflación y este año, el salario real tiene que estar por encima de la inflación”.“No solo en el ámbito docente, el salario en un contexto inflacionario tiene que tener niveles que superen la inflación para proteger la licuación monetaria que percibe cada trabajador”, fundamentó el mandatario provincial en diálogo conBordet destacó que el otro objetivo de su gestión planteado en materia educativa, es. “Venimos de una tragedia, como lo fue la pandemia, con mucho dolor y situaciones que nos retrotraen a un pasado que no queremos volver, y en materia educativa debemos recuperar con 190 días de clases, aumentando una hora más de clases”, fundamentó al aclarar que “een muchas escuelas entrerrianas no fue necesario (la extensión horaria) porque existen las jornadas extendidas o escuelas NINA, lo que es una marca distintiva en la provincia”., anunció el gobernador al confirmar un encuentro con los sindicatos, para el mes próximo.que tiene muchos aspectos macroeconómicos que hacen que haya un aumento permanente de precios que generan una disposición en la economía. Y es un contexto mundial, producto de la guerra con Ucrania, en Argentina, la bimonetarización hace que los índices suban más”, analizó el mandatario provincial.De igual manera, Bordet destacó que, pero insistió con respecto a que “es necesario atacar estas variables” porque “producen un atraso en materia salarial y distorsiones en los precios de contratación”.“Hasta ahora, en Entre Ríos no hemos tenido obras publicas paralizadas y trabajamos en un nuevo decreto que permita una actualización más rápida del precio de la obra pública para no tener los problemas que ocurren en otras provincias”, anunció.“Por el conflicto bélico, el precio del gasoil aumentó en todo el mundo, menos en Argentina y esto genera problemas de abastecimiento”, reconoció al comentar que, entre las alternativas a la suba del precio, recordó que él propuso al gobierno nacional “volver del 5 al 10% en corte con biocombustible; se fue al 7 pero es insuficiente y debería volver al 10 porque beneficia a las economías regionales de provincias como la nuestra y de la región Centro”.De acuerdo a lo que evaluó Bordet,. Y en esa línea cuestionó las medidas de fuerza impulsadas por los transportistas y las entidades ruralistas:; uno puede entender el enojo, la falta de actividad, pero no ayuda cuando hay voluntad de parte del gobierno de solucionar esa situación”, fundamentó.“Guzmán cumplió una tarea interesante y positiva en cuanto a restructurar la deuda argentina, que es una bomba de tiempo sideral con bonistas extranjeros, los tenedores de bonos de Argentina, y se hizo un canje de deuda muy bueno que permitió ahorrar varios miles de millones de dólares”, analizó en relación a la gestión del ahora ex ministro de Economía. Y apuntó que “el gobierno de Macri constituyó una deuda con el FMI de 44 mil millones de dólares que había que pagar en cuatro años, lo que era impagable; pero a esto hubo que negociarlo en condiciones tensas”. Para Bordet, “es una etapa cumplida” porque “se llegó a una negociación para no caer en default que es la virtual quiebra de un país y la posibilidad de quedar aislado del mundo”.Sobre la nueva responsable del Palacio de Hacienda, ponderó que “es una mujer formada, capacitada, que desempeñó cargos similares en Buenos Aires y es una persona de mucho dialogo, de buscar de consensos; además,para compatibilizar lo macroeconómico, bajar la inflación, con la microeconomía para tener los paliativos para quienes peor la están pasando con el contexto inflacionario”.Punto aparte, refirió quepara que nuestra coalición de gobierno pueda encontrar un camino apropiado para dar las respuestas que hoy la sociedad nos está demandando”. Y en esa línea, fundamentó que “en todas las coaliciones de gobierno siempre hay tensiones, pero en nuestro espacio propendemos a lograr un camino que nos posibilite tener una mirada efectiva en la resolución de los problemas”.“Las internas son un muy buen camino de resolución de las diferencias para elegir a los candidatos”, indicó al ponderar el sistema de las PASO y las Generales, tanto a nivel nacional como provincial.Al consultarle a Bordet si habrá elecciones desdobladas en la provincia, éste mencionó que esta cuestión “formará parte de la consulta y amplios consensos entre nuestra fuerza política y la oposición”. “En Entre Ríos hay mucho diálogo, y no tratamos de imponer proyectos de ley, no imponemos mayorías absolutas. La ley establece que las elecciones pueden ser el segundo domingo de junio o concomitante con las elecciones nacionales”, fundamentó al anticipar que “se resolverá lo mejor para que los entrerrianos voten con la mayor representatividad posible a los candidatos porque es lo que da la legitimidad para gobernar”., reveló Bordet al mostrarse de acuerdo con las definiciones de la Vicepresidenta Cristina Fernández, quien apuntó que los planes sociales están tercerizados en manos de las organizaciones sociales.“Pedimos conocer y saber quiénes son y qué hacen”, demandó el gobernador al cuestionar que “es un modus operandi: cobrar el plan, ir una vez por mes a protestar, por más planes, y es como un perro que se muerde la cola”.“Hay una situación estructural del país”, remarcó Bordet y sintetizó: “En 2015, había 200 mil planes cuando su fue nuestro gobierno; pero cuando retomamos la gestión, eran casi un millón de planes, los que no se pueden quitar de un día para el otro, sino quecon quien se levanta todos los días a trabajar y vuelve a la casa y cobra apenas unos pesos más que quien no hace nada durante todo el día”, subrayó el gobernador.“Las evaluaciones sirven para dar un parámetro de cuál es el grado y nivel de aprendizaje, lo que no se puede hacer es nivelar para abajo, dar notas que no promocionen estímulos a quienes estudien, lo que no significa que un aplazo deja afuera al chico del sistema escolar. Al contrario, si alguien no alcanzó satisfactoriamente las calificaciones, hay que dale todo el apoyo, estimularlo para revertir”, analizó en relación al sistema de calificaciones. Y agregó: “Queremos que todos nuestros jóvenes estén dentro del sistema educativo, hay que evitar la deserción escolar, para lo que hay que generar un gran compromiso educativo, desde los contenidos y capacitaciones hasta las obras de infraestructura que aseguren edificios que acompañen el cumulo de enseñanza curricular”.“Cuando asumí me decían que había que cerrar escuelas rurales, pero consideré que no era necesario porque así haya uno o tres alumnos hay que mantener abierta una escuela, porque eso garantiza que el chico no deje un medio rural donde las distancias no son fáciles de completar por más transporte estudiantil que haya”, destacó.En ese sentido, anunció la construcción de la escuela secundaria Nº 75 “Del Bicentenario”, en Paraná. “Es una obra de magnitudes considerables, con una contratación inicial de más de 250 millones de pesos”, informó. Y en materia de viviendas, mencionó que la semana próxima se licitará la construcción de más de 300 viviendas para Gualeguaychú a través del programa Casa Propia y otras 80 para Federación., que venía careciendo de estas obras en la gestión anterior”, ponderó Bordet al destacar que “el acompañamiento del gobierno nacional nos permite liberar fondos para otras obras que no teníamos en carpeta porque no conseguíamos financiamiento, por eso en la provincia hay un esquema importante de obras que se desarrollan en todos los municipios”.