Prohibirían tenencia de armas a agentes denunciados: “Es un marco regulatorio”

Política Diputados aprobó proyecto que prohíbe tenencia de armas a agentes denunciados

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de ley que dispone prohibir la tenencia de armas a agentes policiales o del servicio penitenciario que hayan sido denunciados por violencia de género siendo su autora la diputada Ayelén Acosta (PRO), quien preside la comisión de seguridad.al argumentar que la importancia del proyecto de ley radica en “regulación para la restricción de la portación, tenencia y transporte de armas y, dependiendo de la gravedad del caso se puede dar el pase o traslado del personal, según lo disponga la Justicia”. “Es un marco regulatorio porque hay casos en los que puede haber algún tipo arbitrariedad", remarcó.Y aclaró que la regulación no alcanza a las fuerzas federales, sino solo a las fuerzas provinciales de seguridad. “El proyecto fue trabajado en conjunto entre la comisión de seguridad y la banca de la mujer que preside la diputada Farfán, además de autoridades de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario”, indicó.El proyecto surgió tras el caso de Úrsula Bahillo, asesinada en la localidad bonaerense de Rojas por su ex novio, Ezequiel Martínez, un efectivo policial sobre el que ya pesaban 17 denuncias por violencia de género. “Además de un trabajo del interbloque Cambiemos con propuestas relacionadas a bajar esta situación problemática que nos interpela a todos los poderes del Estado para erradicar la violencia de género”, fundamentó la legisladora.“En Entre Ríos existen regulaciones internas de la fuerza policial, las que datan de 2016, pero no así del Servicio Penitenciario; y entendimos que debíamos darle el marco de ley para que genere algo mas institucional y que tenga continuidad más allá de la gestión del gobierno o quienes ejerzan en Ejecutivo”, explicó Acosta.Finalmente, expuso que “la estadista muestra que donde hay presencia de arma de fuego, normalmente, hay riesgo de que ocurra un femicidio”. Fue en ese sentido que justificó el fin del proyecto de ley: “Todo lo que podamos trabajar para achicar esta brecha y que genera que tantas mujeres sufran de este flagelo, quienes integramos distintos poderes del Estado tenemos que trabajar para regular de forma eficiente y coordinada entre todas las áreas y sectores sociales; el objetivo también es proteger tanto a las fuerzas al brindarles un marco regulatorio como a las familias a las que muchas veces les es difícil llegar a una denuncia”.