“Estamos construyendo nuestro Plan Marshall criollo”, dijo De Pedro

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, afirmó que el Gobierno nacional trabaja en construir un "Plan Marshall criollo" luego del endeudamiento contraído por la gestión del expresidente Mauricio Macri y la pandemia de coronavirus, y llamó a trabajar por la "cultura, educación, salud y calidad de vida" de los argentinos.



De Pedro formuló esas declaraciones al participar, de forma virtual, de la tercera "Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal", que tuvo lugar en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.



En su comunicación, el funcionario advirtió que "cuando pasa el tren siempre son los mismos vivos los que tienen su proyecto hecho".



"Estamos construyendo nuestro Plan Marshall criollo, porque si no, nosotros somos el último orejón del tren", expresó.



El Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial destinada a reconstruir a los países de Europa que quedaron devastados, y para lo cual otorgaron ayudas económicas por cerca de US$ 20.000 millones.



De Pedro explicó que el Gobierno nacional tiene previsto un "plan de obra pública, logística, energía e infraestructura" para reactivar la economía, aunque "hoy la Argentina no tiene la plata porque el Gobierno de Cambiemos nos dejó fundidos y en cero".



"Pero para cuando llegue el momento -continuó-, tenemos que tener hecho el plan, pero también con una visión humanitaria e integral".



Para ello llamó a trabajar para mejorar y acercar "la cultura, educación, salud, y calidad de vida" de cada argentino y argentina, donde "también está la discusión sobre la tierra y el techo".



Otro de los asistentes a la jornada fue el abogado y referente del del Frente Patria Grande y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois.



"Estamos atravesando una crisis muy grave, con un panorama salarial muy feo y que en vez de mejorar empeora, y siguen perdiendo los trabajadores", advirtió Grabois y auguró "meses muy difíciles donde se va a luchar mucho".



El dirigente social sostuvo que "como todas las crisis que hubo en Argentina", las dificultades actuales "van a pasar", aunque el problema, alertó, es "ver qué se hace después".



Propuso "elegir entre simplemente administrar un nuevo período de paz o tener un proyecto de país con un plan histórico, humano y federal".



Participaron del acto también el diputado nacional Itaí Hagman (Frente de Todos); el subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, Pablo Giles; y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.



Estuvieron además la diputada provincial de Buenos Aires Lucía Klug y representantes de cooperativas, estudiantes, y organizaciones sociales.



El tercer encuentro de las Asambleas por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal tuvo como objetivo "conocer de cerca las problemáticas y propuestas" de trabajadores formales, de la economía popular y quienes viven en barrios populares.