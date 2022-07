Scioli apoyó la quita de cuotas a compras de free shop

"No se puede aprovechar el doble tipo de cambio para comprar whisky o perfumes", lanzó el funcionario."Una periodista me contaba que hoy en Aeroparque había una cuadra y media de cola para el free shop. Son compras especulativas. Vayamos al sentido común. No se puede aprovechar el doble tipo de cambio para un whisky o un perfume. Primero la producción, de eso se trata", sostuvo Scioli.En diálogo con la señal de cable C5N, comentó que se comunicó con el presidente de la entidad bancaria, Miguel Pesce, y adelantó que en agosto se habilitarán más flexibilizaciones en el acceso a las divisas, porque "va a disminuir la necesidad de importar energía".En contraposición, "aquel que especula, que quiere aprovechar la brecha del tipo de cambio, que quiere hacer maniobras financieras, no", lanzó el ministro.NA