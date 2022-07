Bordet estuvo en La Paz y destacó las obras "que mejoran la calidad de vida"

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet inauguró el nuevo edificio de la escuela Secundaria N° 15 Domingo French y 20 viviendas del programa Primero Tu Casa durante su visita a La Paz. “El trabajo mancomunado con los intendentes nos permite alcanzar los objetivos, llegar en tiempo y forma y resolver los problemas de la ciudanía”, dijo el gobernador este mediodía en el norte entrerriano al compartir actividades con el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, entre otras autoridades



El edificio de la escuela Domingo French demandó una inversión de 354.625.270 pesos y resta la obra de conexión de gas que ejecutará la Secretaría de Energía y que está en proceso de adjudicación, la cual tiene un presupuesto de 980.000 pesos más.



En tanto, las 20 viviendas, que pertenecen al Sindicato de Comercio de La Paz, demandaron 72.651.696 pesos del gobierno provincial y se construyeron a través del programa Primero tu Casa.



Al respecto, Bordet dijo que “la inauguración de la escuela French es un largo anhelo que teníamos porque la empezamos a trabajar en 2017 cuando hicimos el compromiso de construir la escuela”, y en ese marco, se dirigió especialmente a los estudiantes presentes al decir que "es uno de los momentos más lindos en el recorrido que implicó esta obra".



Apuntó luego que en las sucesivas visitas a La Paz recorría los avances y mencionó la importancia del edificio nuevo que le transmitían la comunidad educativa en cada oportunidad. "Parecía una escuela más, pero cuando vine y vi la escuela donde estaban funcionando no era una escuela más, era una de las obras más importantes de la provincia porque la comunidad educativa de la Escuela French se merecía tener una escuela de estas características para desarrollar sus contenidos educativos y mejorar la calidad educativa", sostuvo.



"Quería compartir esto con ustedes porque el mérito es de la comunidad educativa, del cuerpo directivo y de los alumnos que hoy no están pero que hicieron mucho para que esta escuela esté aquí", manifestó.



Luego, se dirigió a los estudiantes presentes. "Disfruten de la escuela. No les diré que la cuiden porque sé que lo harán y porque conozco la calidad de las gurisas y los gurises entrerrianos, pero tengan siempre en cuenta ese compromiso porque uno no se va de la escuela cuando termina el ciclo lectivo o se gradúa. Uno siempre vuelve y tiene un profundo sentido de pertenencia. Siempre se dice que la escuela es la segunda casa, y ésta es la casa de ustedes", remarcó tras agradecer.



Bordet dijo que "se seguirá trabajando en conjunto para que haya obras terminadas como la del acceso nuevo que vienen muy avanzado, entregar viviendas que hemos terminado y otras que estamos por comenzar, además de conversar con el intendente sobre el trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la provincia que es para lo que estamos, nos han elegido y trabajamos", insistió.



Expuso también su satisfacción por entregar 20 viviendas para empleados de comercio, expresó su compromiso de construir otras 20 con esta modalidad y mencionó que también se están construyendo 60 viviendas más.



Por último, habló de la importancia de trabajar de manera conjunta. “El trabajo mancomunado con los intendentes es lo que nos permite alcanzar los objetivos, y ponemos todo lo mejor de nosotros para llegar rápido, en tiempo y forma, y poder resolver los problemas que son del conjunto de la ciudanía”, concluyó el gobernador.



De la ceremonia participaron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el titular de IAPV, Marcelo Bisogni; el presidente del CGE, Martín Muller; el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi; el diputado Sergio Castrillón; los secretarios de Deportes José Gómez; de Energía, Silvina Guerra y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman, entre otros. Inauguración importante

En la oportunidad, el intendente Bruno Sarubi señaló que "cada vez que nos visita el gobernador para nosotros es un honor recibirlo, más en este marco de una inauguración tan importante para la ciudad como es esta escuela. Una escuela moderna, muy grande, con toda la tecnología y con la infraestructura necesaria para que nuestros docentes puedan trabajar de la mejor manera y así seguir apostando a la educación pública y de calidad".



“Agradecemos y estamos a disposición para seguir trabajando, gobierno nacional, provincial y municipal para solucionar los problemas de nuestros vecinos”, subrayó Aportes y convenios

En su visita a La Paz, el gobernador firmó un convenio por 60 viviendas del programa Casa Propia, con fondos nacionales; y entregó la resolución que autoriza al llamado a licitación para la construcción de 17 viviendas en la ciudad de La Paz, con financiamiento del Programa provincial Primero Tu Casa, con un presupuesto oficial de 100.932.617 pesos y un plazo de obra de nueve meses corridos.



Además, se entregaron aportes a la junta de gobierno de El Solar; a la Liga paceña de futbol; al Club Pescador y Náutica de La Paz; y a beneficiarios de materiales deportivos. Característica de las obras

El nuevo edificio de la escuela secundaria, que forma parte del Plan de Infraestructura Escolar del gobierno provincial, brindará mejores espacios a una comunidad educativa de más de 600 estudiantes. Se ubica en un sector que se vincula con el acceso a la ciudad.



La edificación se desarrolla en una sola planta con un patio tipo claustro de reunión y recreación. Esta disposición organiza la actividad educativa en baterías de aulas, principalmente por el lado este y norte del predio en estrecha relación con el exterior, otorgando buena iluminación y ventilación a los espacios de uso cotidiano.



Se presenta con un hall de acceso, a partir del cual la circulación interna se desarrolla alrededor del patio central por medio de galerías abiertas para el ala de aulas y para el ala de autoridades y laboratorios.



El patio como extensión natural y de recreación, otorga la posibilidad de usos para actos o eventos al aire libre que hacen al común desarrollo en el ámbito académico.



Además, cuenta con un sector de Comedor y Salón de Usos Múltiples o polideportivo que, con accesos independientes, permiten la posibilidad de funcionamiento paralelo al resto del complejo educativo, contribuyendo así a una integración social por parte de la escuela para con la comunidad.



Respecto a las 20 viviendas inauguradas, están destinadas al Sindicato de Comercio en la localidad de La Paz. Se construyeron en el marco del Programa Primero tu Casa, del gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas.



Las unidades habitacionales fueron ejecutadas por la empresa MC Construcciones y tienen una inversión de 72.651.696 pesos. Están ubicadas en Avenida Córdoba, entre Los Zorzales y Calle Pública.



El conjunto habitacional está compuesto por ocho viviendas de un dormitorio, ocho de dos dormitorios y cuatro monoambientes.



Además, a través del programa Reconstruir, con un 70 por ciento de avance se ejecutan 100 viviendas en la ciudad de La Paz, que tienen financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.



Por otro lado, en el marco del programa Primero Tu Casa, se encuentran próximas a licitarse otras 17 nuevas viviendas. En tanto, a través del programa Casa Propia-Construir Futuro, con financiamiento nacional, se ejecutarán 60 soluciones habitacionales más.