Frigerio: “Estamos ante una de las peores crisis desde 2001”

El diputado nacional, Rogelio Frigerio, visitó la localidad de Viale, que este jueves cumplió 116 años. En ese marco, señaló que “es un momento de distención ante una de las peores crisis que está viviendo Argentina desde 2001 a esta parte”.En diálogo consostuvo que las preocupaciones de los intendentes “son muy parecidas, porque la gente está angustiada y desesperanzada” y subrayó que los jefes comunales son “los primeros que están en la trinchera, no le pueden escapar a ningún reclamo”.Hizo notar que “la falta de trabajo, la dificultad para llegar hasta fin de mes, los problemas con la educación, la salud, la inseguridad, la infraestructura y los inconvenientes con los caminos para sacar la producción, son problemas que se reiteran en cada conversación que tenemos con los intendentes. Viale es una ciudad próspera, que está creciendo, pero, en general, no es así”, afirmó.Destacó que los aniversarios “de nuestros pueblos, lo que nos tienen que hacer recordar es de dónde venimos, qué provincia fuimos alguna vez. Ese recuerdo nos tiene que servir para encontrar el rumbo y resolver los problemas concretos de los entrerrianos”.“Lo que les quita el sueño a los entrerrianos tiene que ser lo que esté en la agenda de la política y no como ahora, que los políticos hablan sólo de los temas que les preocupan a ellos”, completó el dirigente del PRO.