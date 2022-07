Urribarri: “Pongamos todo lo que hay que poner para que vuelva a triunfar el PJ”

El ex gobernador Sergio Urribarri participó en Gualeguaychú de un reencuentro con la militancia en el que llamó a “escuchar a los entrerrianos y las entrerrianas” y a “no bajar los brazos”. Adelantó que continuará con actividades en distintos puntos de la provincia y pidió: “Pongamos todo lo que hay que poner para que vuelva a triunfar el peronismo”, sostuvo en un comunicado enviado a este medio.Urribarri fue recibido en Gualeguaychú por un salón colmado de militantes de distintos espacios del peronismo local. La ex diputada Leticia Angerosa dirigió unas palabras a modo de bienvenida: “Es un gesto de enorme lealtad estar acá hoy junto al Pato. Y esa es la condición básica para ser peronista: la lealtad con los compañeros y compañeras y con las banderas del peronismo”, dijo.El ex gobernador comenzó agradeciendo la invitación y la organización del encuentro por parte de referentes de distintos espacios: “No es para cualquiera venir a Gualeguaychú. Pero me invitaron y vine. Y les agradezco de corazón”, les dijo Urribarri a las y los militantes que llenaron el salón ubicado en calle Roffo y expresaron su apoyo con cánticos y aplausos.Allí el ex gobernador compartió recuerdos de la visita de Néstor Kirchner a la ciudad en 2010 tres semanas antes de su fallecimiento y también repasó obras realizadas durante su gestión y la de Cristina Fernández de Kirchner.“Hay que escuchar a los entrerrianos y las entrerrianas. Escucharlos y entenderlos, pero con decisión y ganas de provocar cambios. No por compromiso. Eso tiene que hacer hoy la política porque se empiezan a bajar los brazos”, pidió Urribarri a los presentes.Y continuó: “Digo esto porque veo una parte importante de la dirigencia con los brazos caídos, resignados. Y eso permite que un grupito de porteños que no sabe nada de Entre Ríos ande por nuestra provincia como pancho por su casa vendiendo espejitos de colores”.“Ya sabemos lo que pasó en los cuatro años de Mauricio Macri. Y no tenemos que perder de vista que el que anda caminando acá fue uno de los funcionarios más importantes de ese gobierno que arrasó con todo, respondiendo a otros intereses que no eran los de las argentinas y los argentinos”, aseguró luego.Antes, en diálogo con medios locales, Urribarri valoró positivamente la decisión del intendente Martín Piaggio de competir para ser gobernador de la provincia.“Me enteré hace pocas horas por alguna nota periodística y para mí es una excelente noticia. Martín ha hecho una gestión municipal de enorme trabajo en estos años. Lo pude ver esta tarde recorriendo la ciudad. Y tiene algo que necesita la dirigencia política en general que es una renovación con dirigentes jóvenes que están en gestión”, expresó finalmente.La semana pasada, Urribarri participó en Concordia del aniversario de la independencia artiguista. La próxima semana tiene actividad en Rosario del Tala y luego continuará con reencuentros militantes en distintos puntos de la provincia.