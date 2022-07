Senado suspendió sesión para ampliar a 25 los miembros de la Corte

Fuentes del oficialismo indicaron que el aplazamiento tuvo que ver con problemas de logística y de salud de algunos senadores, sin embargo, en las últimas horas se puso en duda que llegaran al quórum para abrir la sesión.



La sesión programada para este jueves en el Senado en la que el oficialismo pretendía aprobar el proyecto que amplía la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros fue suspendida hasta nuevo aviso.



Fuentes del oficialismo indicaron que el aplazamiento tuvo que ver con problemas de logística y de salud de algunos senadores, sin embargo, en las últimas horas se puso en duda que llegaran al quórum para abrir la sesión.



Juntos por el cambio que se opone al tratamiento del proyecto había anunciado que solo bajaría al recinto de sesiones en el caso en el que el Frente de Todos lograse reunir el número de 37 senadores.



A los 35 senadores propios, el oficialismo suele sumar a sus aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Últimamente, además, vota con el oficialismo la riojana Clara Vega, quien, originalmente, ingresó al Senado en 2019 en la lista de Juntos por el Cambio.



Weretilneck y Vega tienen sus propios proyectos. El del representante de Juntos Somos Río Negro propone ampliar a 16 los integrantes de la Corte, mientras que el de la riojana de Hay Futuro Argentina mantenía el actual número de miembros, pero establecía la paridad de género. El oficialismo necesita solamente convencer a uno de los dos legisladores para obtener el quórum y la mayoría absoluta.



Pero en las últimas horas, se conoció que el senador propio Adolfo Rodríguez Saá, quien también tiene un proyecto propio para ampliar la Corte Suprema a 9 miembros, no estaba de acuerdo con la iniciativa impulsada por un grupo de gobernadores y presentada en la Cámara alta por los jefes de bloque, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, a pesar de que obtuvo dictamen el pasado 29 de junio.



En tanto, Weretilneck tomaría el mismo camino por lo que con estas dos bajas, el interbloque mayoritario no llega por ahora al número necesario para poder tratar el proyecto.



Visto que el Congreso de la Nación entrará en receso por las vacaciones de invierno, se estima que la sesión no podrá tener lugar antes del mes de agosto.



El proyecto, que consta de sólo cuatro artículos, establece que serán 25 los integrantes de la Corte Suprema.



La propuesta, asimismo, dispone que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.



El primer artículo del texto, no obstante, anuncia que en una futura "ley especial" se definirá "el modo de organización y funcionamiento" del Supremo Tribunal.



La idea es que esa "ley especial", cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos.