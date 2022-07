CCC Entre Ríos: “Hay una persecución por nuestra presencia en lo político”

En el marco de los cuestionamientos a las organizaciones sociales por la tercerización de planes sociales, desde la Corriente Clasista y Combativa en Entre Ríos aseguraron a Elonce que son “1470 integran los que integran la organización y están cobrando en proyectos productivos”. Cabe aclarar que por el Potenciar Trabajo, los beneficiarios deben brindar una contraprestación por los 22.700 pesos que reciben de forma mensual.



“En algunas localidades hay huertas comunitarias, proyectos de construcción y hasta una textil a través de la que trabajamos con el gobierno provincial por el programa Cobijar”, explicó a Elonce la coordinadora provincial de la CCC, Silvia García. “Apuntamos a que los programas se transformen en trabajo genuino”, sostuvo al confirmar que “los compañeros cobran 22.700 pesos (por el programa social) y llegarán a los 45 o 50 mil pesos con la producción”.



“De la CCC, 1473 son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en Entre Ríos, de los cuales, 978 son de Paraná”



García reconoció la ayuda del gobierno nacional con la implementación de la Tarjeta Alimentar, los incrementos de los montos en los programas y las asignaciones sociales, pero cuestionó que “es insuficiente porque 100 mil pesos no alcanzan ni a una canasta básica”.



“Se está profundizando la necesidad en los barrios y hay familias enteras que volvieron al Volcadero a buscar comida y cosas para vender”, reveló la mujer que hace 20 años que es parte de la organización social.



Según analizó, “hay una franja de personas, desde los 35 años en adelante, mamás que tienen hasta seis hijos, que no podrán acceder a un trabajo en blanco”. “Los pedidos de trabajo son de 18 a 35 años y si tenés 36 ya no podés acceder”, cuestionó.



Punto aparte, se le consultó por los allanamientos a comedores comunitarios de la CCC en el conurbano bonaerense. “Hay una persecución, política y mediática, hacia las organizaciones sociales porque tenemos actividades con mucha presencia en lo político y diputados nacionales, como Juan Carlos Alderete, a través de los que se impulsan proyectos de ley”, fundamentó al descartar el secuestro de dinero en efectivo tras los operativos en La Matanza, pero sí confirmó que fueron incautados teléfonos, computadoras y cuadernos con anotaciones. “Hay mucha malicia”, cuestionó.



“No es que algún dirigente se queda con dinero, sino que son los mismos compañeros los que se organizan para concretar los proyectos y comprar las herramientas e insumos que necesitan”, aclaró al respecto.



“Reflejamos la necesidad del pueblo en las calles. No somos solo somos los que cortamos calles, sino que demostramos que queremos trabajar con pequeñas obras”, fundamentó. (Elonce)