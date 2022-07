Bordet tramita en la Aduana mejoras en las exportaciones de arándano

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, para analizar puntos que posibiliten la rentabilidad de las exportaciones del arándano.



De la reunión que se llevó a cabo este martes en la sede de la Aduana en Capital Federal, también participó el ministro de Producción de la provincia, Juan José Bahillo; y por la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama), el presidente Alejandro Pannunzio y el secretario Adolfo Storni.



Tras el encuentro, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo precisó que se "plantearon distintos temas que le trasladaron al gobernador el pasado viernes en la jornada de Apama, donde mantuvimos una reunión de trabajo con ellos. Ahora se plantearon distintos temas y rápidamente algunos de ellos ya empezamos a dar respuesta".



Agregó que uno de los temas trabajados fue “la mejora de logística en el aeropuerto de Ezeiza a la hora de realizar los embarques”, y precisó que el sector tienen tres meses de embarque por la temporada de cosecha y había algunas dificultades de logística y de horarios que incrementaban los costos, haciéndoles perder competitividad”.



Se planteó esta situación, "fue rápidamente tomado por el director General de Aduana y ya se está trabajando en una modificación para que no tengan este inconveniente con los horarios de carga".



Otros de los temas planteados fueron los reintegros a la exportación. Puntualizó que “el sector llegó a tener un 12 por ciento de reintegros y ahora está en un nivel mucho más bajo de acuerdo al producto y a las características está entre 1,75 y 3,50.Esto también le hace perder competitividad al sector. Esto se lo plantearon y lo tomó el contador Michel y lo vamos a trabajar en conjunto porque es una decisión que tiene que ser tomada en conjunto con Desarrollo Productivo y con el Ministerio de Economía".



Sobre la reunión que mantuvo junto al mandatario entrerriano y con Michel, Bahillo precisó que "estuvimos trabajando, haciendo un repaso de cómo está funcionando el organismo de Aduana en nuestra provincia”, y remarcó que “está funcionado muy bien. Ellos no tuvieron ninguna queja ningún reclamo, sino que reconocieron la idoneidad y rapidez para dar respuesta a los embarques que se hacen en origen, en este caso desde la zona de Concordia".



Además, explicó que estuvieron analizando "otras posibilidades de ampliar esta modalidad de poder hacer aduana en origen”, y en ese sentido, mencionó que “este es un pedido que tenemos, por ejemplo de los productores de San Salvador que dependen de la oficina de Concordia, para ver cómo se puede coordinar mejor la logística para que los embarques de arroz en este caso ya salgan con precinto de despacho de origen; o también el sector de la miel trabaja bajo esta modalidad. Estuvimos intercambiando, les dejé algunas inquietudes y el director de Aduana las tomó”.



El ministro afirmó que "esto tiene que ver conceptualmente con generar las mejores condiciones para el desarrollo de todo lo que es la oferta exportable del sector exportador de nuestra provincia".



“La competitividad que tienen que tener estos sectores en mercados que son altamente competitivos se da en la sumatoria de pequeñas mejoras en los distintos puntos de la cadena y la logística, por eso Aduana a través de la simplificación de trámites, la agilidad y rapidez para dar respuestas como nos está dando en la provincia nos facilita esta gestión y refuerza la competitividad que tienen que tener nuestros sectores", detalló.



Respecto del beneficio para las economías regionales, apuntó que “si nuestros productos no son competitivos a nivel internacional, no llegan con buen precio a estos mercados y llegar a los distintos mercados con la distinta oferta exportable que tenemos, que es de casi 80 productos y llegamos alrededor de 120 países”. Estos productos, "van a mercados muy competitivos donde competimos con el mundo y muchas veces no es fácil llegar con buenos precios, y eso tiene que ver con una estructura de costos en los distintos pasos de los eslabones de la cadena que permitan llegar con estos valores razonables al mercado internacional”.



Por eso "evitar sobre costos en la logística, en la distribución, en los movimientos de aduana, en tiempos muertos en los despachos o en los embarques, incrementa notablemente los costos y muchas veces les hace perder competitividad”.



“En la medida que seamos competitivos, hay rentabilidad y esa rentabilidad tiene varios efectos positivos, desde la creación de nuevos puestos de trabajo, la inversión en bienes de capital y el mejoramiento de nuestra economía", cerró. Ganar competitividad Tras el encuentro, Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama) recordó que con el gobernador “tuvimos una reunión de trabajo donde planteamos algunas inquietudes y algunas eran cuestiones que se podían hablar aquí y nos propuso reunirnos rápidamente reunirnos".



Precisó que en el encuentro hablaron "de tres cuestiones que pueden ayudar a lo que nosotros siempre buscamos que es ganar competitividad de a poco". Y agregó que en este sentido "hablamos de un tema que tiene que ver con las cargas que salen los fines de semana, porque la floricultura no tiene feriados, pero eso implicaba algunos costos adicionales en el Aeropuerto de Ezeiza que nos aumentaban los costos fijos de nuestra producción".



En este marco, "hablamos con las autoridades y dijeron que iban a buscar que se resolviera, que todos los días fueran con el mismo costo para no tener este sobre costo que se genera los fines de semana".



Por otro lado, "otro tema que nos preocupa son los reembolsos que hay, los reintegros a la exportación, que lo que hacen es cubrir, cuando uno exporta de alguna manera está exportando impuestos internos, entonces esos reintegros sirven para recuperar eso que en algunos momentos llegaron a ser del 12 por ciento, hace un tiempo del 6 por ciento y hoy llegan a ser unos 75 para los envases en los que estamos exportando".



Puntualizó que en este sentido, “nosotros estábamos planteando si se puede volver esos valores de reintegro históricos, que permitan que no estemos exportando impuestos para poder competir con nuestros colegas de otros países".



Acotó que “hablamos esos temas centrales y quedaron tres propuestas bien concretas". Destacó que “en una reunión muy interesante pudimos hablarlo y nos vamos con una hoja de ruta para cada uno de ellos" afirmó. Sobre el tema de Ezeiza mencionó que “prácticamente nos dijo denlo por solucionado, eso lo vamos a implementar porque depende del manejo propio del área”.



Por último, sobre la relación con el mandatario entrerriano, dijo que “siempre tiene las puertas abiertas, siempre nos contesta todas inquietudes y está a disposición”, valoró y afirmó: “En definitiva estamos empujando todos para el mismo lado y sentimos una gran colaboración siempre y agradecemos que se preocupe”.