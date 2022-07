Domínguez: "Batakis es una renovación de aire para el sector productivo"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo que la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía es "una renovación de aire para el sector productivo", al tiempo que remarcó que el sector rural se encuentra "en crecimiento" y aseguró el abastecimiento de gasoil para la siembra y cosecha de granos.



"Batakis es una ministra productivista y es una renovación de aire para el sector productivo", destacó Domínguez tras anunciar un ampliación del financiamiento para el sector avícola por $30.000 millones.



Por otro lado, sostuvo que la economía está en crecimiento en el interior del país con una mayor demanda de manos de obra y especialización.



"Hay emprendimiento, proyectos. Acá se vive un microclima que no se coincide con el interior", subrayó.



Asimismo, puso de relieve que "no crece un país que no tiene previsibilidad. Hay dificultades de divisas, pero el sector está creciendo. Hay actividad y crecimiento en el sector".



Además, planteó que "somos un solo gobierno y las decisiones las toma el presidente. Si estamos acá, es porque el presiente nos dijo que vayamos para adelante. Nos vamos a romper el alma para que Argentina exporte e industrialice y los números indican eso".



Respecto a la situación actual de abastecimiento gasoil, afirmó que "en el país hay. Las estaciones de bandera proveen gasoil y la logística, a veces en los lugares más alejados, hay dificultades. Se va a poder sembrar y se va a poder cosechar", al mismo tiempo que aseguró que van a trabajar para garantizar provisión de insumos, como fertilizantes y fitosanitarios.