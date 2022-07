Chemes: “Argentina necesita que el sector agropecuario aumente su producción”

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, se refirió a la situación económica del país. “La crisis afecta de una manera grave al campo, ya que necesitamos previsibilidad para tomar las decisiones, para planificar con tiempo las inversiones y lo fundamental, para adquirir los insumos”, expresó a Elonce.



“Hoy más que nunca, Argentina necesita que el sector agropecuario aumente su producción, para incentivar el mercado interno y saldo exportable. La situación del país, hace que todo esto se frene o se dé marcha atrás”, dijo.



Al respecto, el presidente de la CRA, señaló que “la crisis genera una situación de incertidumbre, de falta de confianza y eso genera, en los productores, un estado de ansiedad para saber cuándo se va a encaminar la situación”. Seguidamente, agregó que “muchas personas dependen del movimiento del campo para poder vivir”.



Chemes indicó que como presidente de la Confederación “debemos mantener un fino equilibrio y contener a la gente. Los productores quieren soluciones y nosotros somos los encargados de presentar propuestas y alternativas para paliar la situación del campo. Pero nosotros no somos quienes regulan las leyes, ese es el Gobierno y hace tiempo que venimos siendo castigados”.



El presidente remarcó que “esta crisis económica se repite hace años. Es una característica del país porque no planifica, no tienen políticas de estados a mediano y largo plazo, y lo que se hace es tapar la urgencia del día a día. Hace tiempo que pasa lo mismo en el sector agropecuario y nos vemos una luz en el camino para que la gente invierta”.



En ese sentido, mencionó que una alternativa sería “enfrentar la realidad. El país gasta más de lo que ingresa, tiene un costo del estado que cada día crece más. Hay que hacer diagnósticos certeros y veraces”. Dijo que la urgencia es “el gasoil y la falta de fertilizantes”.



“El Gobierno debe tomar conciencia plena de lo que significa el campo y que eso lo lleve a pensar que, sin el campo, este país no es viable. El 66% de los ingresos de Argentina, entran por el sector agropecuario”.



Sobre Batakis, la nueva ministra de Economía, Chemes comentó que “siempre tenemos las esperanzas de que las cosas cambien. En esta oportunidad, eso no está sucediendo, no tenemos indicios de que el campo sea llamado para dialogar”. Elonce.com