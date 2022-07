Elecciones en Iosper: están habilitados para votar unos 112.000 afiliados

El acto eleccionario se desarrollará este miércoles 6 de julio, comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 16. El voto será directo, personal, voluntario y secreto. Se dispondrán 257 mesas en 105 lugares de votación en toda la provincia, y también habrá una urna en la delegación de Iosper en CABA.



Están habilitados para votar únicamente los afiliados titulares obligatorios al Instituto Obra Social de la Provincia de entre Ríos (Iosper). El padrón completo supera las 147 mil personas, pero en esta oportunidad sólo votarán los afiliados de los agrupamientos Activos del Poder Ejecutivo, Activos de los Municipios, Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos, Empleados del Iosper y Pasivos. Por eso el total de votantes se reduce a alrededor de 112 mil personas.



Quienes pertenecen a Activos del Poder Legislativo y Judicial (unas 2600 personas) y a Activos Docentes (más de 31 mil), no participarán porque la Junta Electoral decidió suspender los comicios en ambos estamentos ante la oficialización de listas únicas: la Lista 27 de Agmer, que propone a Adriana Hepp como titular y a Eduardo Franco Weiss como suplente; y la Lista 6 que lleva a Fernando Cañete como titular y Laura Vanina García como suplente, tras un acuerdo entre los gremios AJER y APLER. Tanto Hepp como Cañete son actualmente Directores y el último es además el presidente del Directorio.



Si bien no se presentó ninguna otra lista para competir contra Cañete, en el estamento Docentes sí: la Lista 5 proponía a Oscar Reato (agrupación Rodolfo Puigross) y Gabriela Giménez (AMET), pero no fue oficializada por falta de avales, de acuerdo a la Resolución 007 de la Junta Electoral.



Otras cinco listas presentaron candidatos, pero tampoco fueron oficializadas: dos por el agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo (listas N°2 y N°22); y tres por el Agrupamiento Activos y Retirados de la Policía (listas N°1, N°22 y N°911).



De este modo, este miércoles participarán las siguientes listas:



-Activos del Poder Ejecutivo: la Lista 1, de ATE, que lleva a Mariana Luján y Víctor Sartori, competirá contra la Lista 10 de UPCN, que lleva a Fabián Monzón y Mimí Zamboni.



-Activos de los Municipios: la Lista 8 (acuerdo entre ATE y Sindicato de Municipales de Concordia), con Maxi Torres y Liliana Caraballo, se medirá con la Lista 11 de Suoyem, que lleva a Adrián Gómez y Claudia Clemente.



-Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos: competirán la Lista 19 que propone a Silvia Bertoli y Mario Brumatti, la Lista 55 con la fórmula Oscar Villagra y Jorge Casal; y la Lista 20, con Ángel Iturria y Liliana Miño.



-Empleados del Iosper: la Lista 8, que lleva a Carina Isaurralde y José Francisco Campisi, se enfrentará a la Lista 10 del Sindicato de Empleados del Iosper, que propone a Gonzalo Macbeth y Analia Galiussi.



-Pasivos: la Lista 3, de la Federación de Jubilados, que lleva a Clara Luz del Valle Quintero y Alejandra Gervasoni, se medirá con la Lista 27, conformada en alianza entre Agmer y ATE, que propone a Juan Carlos Crettaz y Juana Avalos.



En total se dispondrán 257 urnas en 105 lugares de votación en toda la provincia, entre escuelas, municipios, comisarías y delegaciones del Iosper. Además habrá una mesa en la delegación de la obra social en CABA. (APF)