Consorcios camineros: “Son una alternativa a la realidad que hoy tenemos”

Este lunes, la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia discutió el proyecto de Ley de Consorcios Camineros. Del encuentro participaron también representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos.



Luego del fuerte cruce que se generó en la reunión pasada, este lunes se volvió a discutir el proyecto de consorcios camineros. Del encuentro participaron representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, mientras que estuvieron ausentes miembros de Vialidad provincial, que habían sido convocados, informó Vitor.



Desde el sindicato ratificaron su oposición al proyecto ya que consideran que “atenta contra sus fuentes de trabajo y los derechos laborales”. Al respecto, Vitor aclaró que “esto no es así” ya que “los consorcios son una herramienta para tratar de dar respuesta a las demandas de la red caminera de la provincia, que está en un estado desastroso”.



“A esta situación le sumamos la burocracia de Vialidad”, agregó y cuestionó que “hay un presupuesto que no se gasta y que se recauda a través del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto a la Transferencia de Combustible”.



“El año pasado se gastó solo el 50 por ciento de lo que se recaudó”, informó y fustigó: “Con la inflación que hay se desvaloriza el dinero. Eso es mala gestión”.



Continuidad del debate



El diputado adelantó que el tratamiento continuará, aunque aún no hay una fecha concreta. “Seguiremos escuchando a todas las partes y debatiendo con total responsabilidad”, dijo Vitor.



“Estamos proponiendo alternativas y propuestas que en otras provincias, como Córdoba y Chaco, son exitosas. Así que seguimos convencidos de que es un sistema que va a dar resultado”, señaló.



Asimismo, recordó que “a este proyecto lo presenté en 2016. Inmediatamente dialogué con el gobernador y lo interesé en el tema”.



“En 2017 Bordet me convocó a mí, como autor de la iniciativa y a los presidentes de bloques y de comisiones para expresar su apoyo a la discusión del proyecto”, indicó, aunque cuestionó que “cuando hubo que sacar dictámenes no tuvimos éxito”.



El estado de los caminos



El diputado estuvo recorriendo la provincia para recolectar firmas en apoyo al proyecto. En este marco, Vitor señaló que “la mayoría de la gente está de acuerdo con la iniciativa porque no hay departamento que no tenga caminos en mal estado”.



“Hay lugares donde hace 20 años que no pasa una máquina”, denunció Vitor y continuó: “El 90 por ciento de la trama vial de Entre Ríos es de tierra. A eso le sumamos que Vialidad tiene concentrado en Paraná gran parte de sus recursos y en el interior hay faltante de insumos”.



“Hay mucho que repensar, pero sostenemos que los consorcios son una alternativa a la realidad que hoy tenemos”, concluyó. (APF)