Elecciones Iosper: Agmer y ATE se presentan por el agrupamiento Jubilados

Los candidatos de la Lista 27 “Experiencia y lucha en unidad” con Juan Carlos Crettaz, de Agmer, como titular y Juana Ávalos de ATE como suplente, visitaron este lunes el programa Quién Dice Qué y dialogaron sobre la propuesta.



Las elecciones para definir el nuevo Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) se desarrollarán el miércoles 6 de julio de 8 a 16.



“Sabemos que hay prestaciones que no se están brindando, lo más recurrente en lo que la gente menciona respecto a carencias, es en odontología, no hay neurólogos desde hace años, otorrinolaringólogos. Hay prestaciones que se terminan yendo de la obra social; buscamos como jubilados que vuelvan a la obra social, es sumamente necesario. Todo este tipo de cosas son las que nos planteamos para decidir porqué queremos estar ahí”, destacó Juana Ávalos a Quién Dice Qué.



En el interior, hay localidades en las que ciertas especialidades no están por lo que hay profesionales que “se trasladan de un lugar a otro, recibiendo la orden y cobrando un plus que va de dos mil quinientos a cinco mil pesos. Y un jubilado no puede estar pasando esto”, afirmó Avalos.

Además planteó que en el interior sucede que “el médico auditor va dos horas, y si quiere te atiende, y sino no. O se tienen que trasladar de una localidad a otra los afiliados para poder autorizar los estudios; por ejemplo en Islas se tiene que ir a Gualeguaychú”.



A su vez puso relevancia en que “queremos un directorio abierto, que nos vean la cara. Desde 2006 (nuestro sector) está representado por la federación, hace ocho años que hay una persona ahí y no le hemos visto la cara”.



Por su parte, Crettaz entendió que “el Iosper debe funcionar como lo hizo alguna vez, que tenía servicios y prestaciones por excelencia. Nos presentamos porque tenemos la estructura tanto de Agmer como de ATE y el acompañamiento de compañeros para formar comisiones y trabajar de forma conjunta con los afiliados”.



A su juicio “no puede estar sucediendo que se demoren las auditorias, porque si un afiliado necesita una autorización, y con el uso de las tecnologías, se lo debería tener en pocas horas listo”.



A su vez, aseveró que “falta capacitación, la que debería ser permanente, tanto en los administrativos, médicos, auditores”.



“Hay delegaciones en donde no tienen un vademécum, entiendo que todas las delegaciones lo deberían tener, incluso con los datos de los porcentajes de cobertura de cada medicamento”, indicó Crettaz.



Y para finalizar, aseveró: “No nos vamos a quedar en el sillón, vamos a recorrer la provincia; queremos que la obra social funcione como debe funcionar siendo que es la obra social más grande de la provincia, tiene más de 300 mil afiliados. Esto tiene solución, pero hay que tener las ganas para empezar a girar la rueda”.



Elonce.