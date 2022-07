UPCN presentó una denuncia por "prácticas desleales" en el hospital San Roque

La denuncia, que se hizo en función de artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS) N° 23.551, se radicó el jueves pasado contra el referido hospital y contra su director, Dr. Germán Hirigoyen, con motivo del obrar desleal y antisindical de su parte, quien obstaculiza la acción gremial de una delegada que fue electa el 6 de abril.



Esas conductas son denunciadas por "manifiestamente ilegítimas, ilegales, arbitrarias e inconstitucionales" y en la medida que "perjudican y obstaculizan el ejercicio de los derechos que hacen a la libertad sindical de la trabajadora, como asimismo la restitución de las condiciones de trabajo violadas", el gremio solicita que cesen inmediatamente porque de lo contrario se iniciarán acciones legales.



La trabajadora afectada es enfermera de planta permanente que coincidente con una medida de fuerza realizada en la Cocina del mencionado Hospital, fue objeto de "represalia" por parte del director que "dispuso verbalmente en fecha 21/06/2022 de manera arbitraria e injustificada, el traslado del sector Neurología a vacunatorio, luego a Sala 4 y posteriormente en la guardia del nosocomio".



La denuncia ante el Ministerio de Trabajo obedece a que "el empleador no puede disponer la modificación de las condiciones de trabajo respecto de una representante sindical, muchísimo más grave es si esta modificación, como en este caso, lo es sin siquiera realizar una notificación formal y/o escrita al respecto a la trabajadora, incluyéndola dentro del personal de la guardia del hospital, exponiéndola a responsabilidades de distinta naturaleza ya que sabido es que en la guardia de los hospitales se atienden casos urgentes, muchas veces con riesgo de vida para los pacientes que concurren, muchísimo más tratándose de niños".



Agrega el texto presentado para remarcar la práctica antisindical, que "el Director convocó a un enfermero sin antigüedad, quien desconoce las labores que esta desarrollaba en el sector Neurología, enviado por el Ministerio de Salud para que cumpla las funciones de la saliente Grandoli.



En la presentación de UPCN se afirma que con las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias "se pretende intimidar y amedrentar no solo a la agente, sino a todos los empleados en el Hospital San Roque, al solo efecto de desalentar su participación sindical, haciendo caso omiso de las garantías que los protegen".



La secretaria Gremial, Carina Domínguez advirtió que "si bien la decisión del Hospital de trasladar y cambiar las condiciones de trabajo de una delegada gremial coincide con una medida de fuerza en la Cocina, no es la primera vez que en Enfermería, los delegados son afectados con traslados". No obstante, apuntó que "en este caso es más grave porque creemos que la van a sacar de un Servicio donde se viene desempeñando desde hace años para ponerla como enfermera circulante".



A las cuestiones de carácter legal que fundamentan la denuncia, Domínguez agregó que "es una enfermera capacitada, que accedió a su puesto a través de una disposición interna y se la designó por resolución durante la pandemia. Por eso, creemos que es doblemente injusto: durante la pandemia cuando se la necesitó, estuvo a disposición para brindar un servicio especializado y ahora se la corre, víctima de un castigo, ante la llegada poco clara de otro enfermero".



Finalmente, la secretaria Gremial señaló que previo a presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, UPCN hizo una intimación al Hospital para que no le cambiaran las condiciones laborales y envió una carta documento a la Ministra de Salud para que tome intervención, sin que se haya recibido respuesta por ninguna de las gestiones.