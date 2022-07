Proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros será discutido el jueves en Senado

Política Obtuvo dictamen el proyecto para elevar a 25 los integrantes de la Corte Suprema

, según indicaron fuentes del oficialismo.La decisión fue anticipada por el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, durante la sesión de este jueves en la que el parlamento convirtió en ley varias iniciativas, entre las que se destacaron el alivio fiscal para monotributistas, leyes sobre oncopediatría y VIH, así como la creación de algunos parques nacionales.Cuando terminaba la sesión, Mayans pidió la palabra para señalar que estaban teniendo dificultades para sesionar el jueves 14, tal como estaba previsto inicialmente, por el tema de los pasajes, en la previa de las vacaciones de invierno, y por eso habló de la posibilidad de sesionar el jueves 7.Minutos antes, fuentes del despacho del senador formoseño confirmaron aque la idea era adelantar el tratamiento del proyecto para modificar el número de integrantes de la Corte en una semana.El dictamen fue firmado el último miércoles, tras una audiencia de la que participaron siete gobernadores del oficialismo que vinieron a dar su respaldo a la medida que, junto con otros nueve colegas, le presentaron al presidente Alberto Fernández a principios de mayo y que los jefes del interbloque oficialista, Mayans y Anabel Fernández Sagasti, redactaron como proyecto de ley.Ese día, el oficialista salteño Sergio Leavy reveló que el proyecto recién iba a ser debatido en agosto. Pero unas horas después fue el propio Mayans quien, en declaraciones a la prensa acreditada, indicó que el asunto llegaría al recinto el jueves 14 de julio."Es un tema que ya se debatió cuatro semanas. ¿Para qué vamos a seguir dando vueltas?", había dicho entonces.La oposición, al tanto de la decisión del oficialismo, buscará evitar que el Frente de Todos obtenga quórum.De hecho, durante la reunión en conjunto de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, a excepción del bonaerense José Torello (quien estuvo sólo unos minutos) ningún opositor se hizo presente en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.El oficialismo confía en tener los votos suficientes, no solo para el quórum, sino también para aprobar el tema con mayoría absoluta.A los 35 senadores propios suelen sumarse sus aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Últimamente, además, vota con el oficialismo la riojana Clara Vega, quien, originalmente, ingresó al Senado en 2019 en la lista de Juntos por el Cambio.Weretilneck y Vega tienen sus propios proyectos. El del representante de Juntos Somos Río Negro propone ampliar a 16 los integrantes de la Corte, mientras que el de la riojana de Hay Futuro Argentina mantenía el actual número de miembros, pero establecía la paridad de género.El oficialismo necesita solamente convencer a uno de los dos legisladores para obtener el quórum y la mayoría absoluta.En el caso de Vega, quien hace dos semanas había afirmado públicamente que le parecía "excesivo" que los jueces de la Corte sean 25, está encaminada la reforma del proyecto del oficialismo para redactar un artículo a gusto de lo propuesto por la legisladora.En ese sentido, se buscará el mecanismo por el cual cada provincia envíe una cuaterna de candidatos al Poder Ejecutivo (dos hombres y dos mujeres) para que el Presidente de la Nación, haciendo uso de sus facultades constitucionales, envíe los postulantes al Senado.El proyecto, que consta de sólo cuatro artículos, establece que serán 25 los integrantes de la Corte Suprema.La propuesta, asimismo, dispone que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.El primer artículo del texto, no obstante, anuncia que en una futura "ley especial" se definirá "el modo de organización y funcionamiento" del Supremo Tribunal.La idea es que esa "ley especial", cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos.