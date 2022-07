Se realizó el Plenario Corriente Político Sindical de Entre Ríos

Se realizó, en la Sede de SUTEP, el Plenario Corriente Político Sindical de Entre Ríos. Del encuentro participaron dirigentes de la Mesa Sindical de Concordia, y de la CGT de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay y Villaguay. Además, por parte de Paraná asistieron representantes del Sindicato de Papeleros, Apuner, Sadop, Atsa, Sutcaapra. Adgu, docentes universitarios y Sindicato de Obras Sanitarias.Después de debatir en Plenario organizaciones y trabajadores dieron a conocer las resoluciones:“Los trabajadores vemos con suma preocupación el crecimiento de los precios de los productos de la canasta familiar que lleva a muchos compañeros a no poder solventar el plato de comida para su familia. Por sobre la coyuntura internacional de gran inestabilidad que termina en el artificial e inmoral crecimiento de los precios de los comodities alimenticios y fuentes de energía, hacemos responsables de la situación que estamos viviendo a los monopolios, que concentran la oferta de los productos que consumimos.”, manifestaron.Y ampliaron: “Debemos requerir la federalización de las pocas políticas de precios existentes. Son muchos los lugares del interior donde los valores están librados al mercado sin ningún tipo de control".“Nuestra respuesta, sin dudas, debe ser la movilización para desenmascarar los monopolios y darle fortaleza a nuestro gobierno para que se haga cargo de resolver el tema con claridad y valentía, sabiendo que el pueblo estará de su lado”, argumentaron al resaltar que “la salvaguarda de los derechos de los trabajadores debe tener un Ministerio de Trabajo Nacional y las Direcciones Provinciales de Trabajo activos y con presupuestos suficientes para atender las demandas de los trabajadores y organizaciones gremiales, no puede ser que no se realicen procedimientos por falta de recursos económicos y personal.”“Requerimos de nuestra entidad madre, la Confederación General del Trabajo, se ponga al frente para resolver los problemas de los trabajadores y no se dedique a especulaciones politiqueras y sea claramente “la pata” de los trabajadores en mesas de discusión con los empresarios y el gobierno, necesitamos que se federalice la conducción dando participación efectiva a las Regionales. En forma coyuntural pretendemos la inmediata convocatoria a una movilización frente a las centrales de los monopolios y que exija a nuestro gobierno poner toda la fuerza del estado para solucionar básicamente los costos de los artículos de primera necesidad que el pueblo consume, siendo que la mayoría se producen aquí, por lo cual deben ser desenganchado de los precios internacionales (salvajemente llevados a niveles que sumergen a gran parte del mundo al hambre y la miseria)”, informaron.En este sentido, dijeron: “Somos un movimiento político sindical, parte del frente nacional que tiene como sustento al movimiento peronista con su superestructura electoral el partido justicialista. Creemos que esta herramienta (partido) no debe “tener un patrón de estancia”, sino que debe garantizar la plena participación de los militantes tanto para dar respuesta en la calle como para conformar las candidaturas en los momentos electorales. Sin sentirnos con más derechos que nadie, tenemos la convicción que debemos ser incluidos en la toma de decisiones por convicción y por ser una fuerza importante dentro del campo nacional y popular”“En los últimos años, sobre todo en el periodo del nefasto neoliberalismo las instituciones del partido justicialista de Entre Ríos estuvieron y están cerradas bajo siete llaves, se tomaron decisiones dentro de “un ascensor” obstruyendo cualquier forma de opinión. Hoy tenemos el gobierno nacional y el provincial y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para esto siga siendo así, no nos amedrenta el “cuco” que blande la oposición en la provincia, por supuesto que no damos nada por perdido, al contrario creemos que con participación y dando protagonismo a los distintos sectores del campo nacional y a la militancia seremos triunfadores. En su momento habrá que evaluar las herramientas de participación, sin descartar ninguna, desde la unidad a varias listas en las PASO”, manifestaron.“Mientras tanto exigimos al gobierno provincial que se involucre seriamente en las cuestiones de soberanía, como el tratamiento de las vías navegables tanto de la hidrovía del Paraná como del Uruguay, y ponga énfasis en el control de precios dentro de la provincia, cuestión sustancial para nuestra población”, se indicó.“No soportamos posiciones mediocres y dubitativas, para un militante y/o dirigente popular, siempre, pero especialmente en épocas de crisis la ubicación es única: ESTAR DEL LADO DEL PUEBLO. Seguiremos denunciando todas las actitudes de supuestos integrantes del campo nacional y popular que, en función de mezquinos intereses, coquetean con el enemigo avalando políticas y/o esquemas electorales. Sabemos que en el campo nacional y popular nadie se salva sólo y no sirven gobiernos provinciales o municipales sino tenemos el gobierno nacional que pueda disputar el poder real y generar las políticas necesarias para activar todos los derechos que beneficien al pueblo”, detallaron.Finalmente exigieron:-Política: Reformular el Orden, la Democracia interna en el Frente Nacional. Partido Justicialista en Entre Ríos abierto y dando respuesta al conjunto del pueblo.--Inflación: Adecuación inmediata de los precios a los ingresos de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Desenganchar lo que producimos de los especulativos precios internacionales, si es necesario con retenciones. El gobierno provincial debe llevar al gobierno nacional esta cuestión como imprescindible de resolver y además realizar una agresiva política de control de precios en el territorio provincial.--Derechos de los trabajadores: Inmediata provisión de personal y recursos a las Direcciones Provinciales de Trabajo y generar nuevas oficinas del Ministerio de Trabajo de La Nación en las principales localidades de la provincia.--Soberanía Nacional: nacionalizar el control del comercio exterior, sobre todo de las vías navegables las que deben estar en manos exclusivas del estado nacional, para ello es necesario que nuestra provincia se pronuncie con claridad apoyando esta postura.-