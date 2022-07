En barrio 1° de Julio recordaron a Perón, a 48 años de su fallecimiento

en barrio 1° de Julio de Paraná realizaron un acto conmemorativo.



. Con motivo de esta fecha,, recordó la fecha y aseveró aque recuerdan “el paso a la inmortalidad de nuestro General Perón, físicamente, pero no en el corazón de los argentinos”.TambiénAntes de eso, esto era todo laguna.tiene decreto municipal. Nuestro General es el primer custodio de este lugar”.Asimismo mencionó que el barrio “y después de mucho trajinar, conseguimos que Juan Carlos Esparza, que era intendente, y Enrique Tomás Cresto, que era gobernador, decreten que toda esta zona que comprende este barrio, pasara a llamarse 1º de Julio. No fue más sector Calderón como era antes".“Yo a Perón lo llevo en el alma, soy peronista desde el día en que nací”, dijo al recordar al ex presidente y fundador del movimiento justicialista.Además,Antonia Ríos, por su parte, destacó aqueElonce.