Frigerio acompañó a Hugo Gemelli como precandidato a intendente de Paraná

Apoyo

El reconocido abogado parananense, Hugo Gemelli, presentó este jueves su precandidatura a Intendente de Paraná. Lo hizo ante un imponente marco de público en el salón de calle 9 de Julio 162, de Paraná, y contó con el respaldo de las principales autoridades de Juntos.El lanzamiento generó gran expectativa en la militancia y fue propicio para que el candidato a gobernador Rogelio Frigerio, la diputada nacional Gabriela Lena, el senador provincial Francisco Morchio, el diputado nacional (MC) Atilio Benedetti y los dirigentes provinciales Sergio Knetemann y Faud Sosa fueran de la partida y acompañaran la presentación en sociedad destacando la figura de Gemelli que posee una importante trayectoria como profesional y es un reconocido militante social, llamado a realizar un gran aporte a la coalición que, seguramente, gobernará Entre Ríos y las principales ciudades a partir de 2023.En este contexto, y con el norte puesto en recuperar la ciudad de Paraná a partir de la gestión de Hugo Gemelli, fue Atilio Benedetti quien inició el acto aludiendo a que él “está trabajando para la que Unión Cívica Radical esté en el lugar más alto de la consideración de la sociedad apoyando a quien seguramente será el gobernador de nuestra provincia, Rogelio Frigerio” y en este camino ponderó muy positivamente la decisión de Hugo Gemelli de competir y ser artífice de la vida política institucional de Paraná. Lo acompañó en su aspiración para 2023 deseándole “mucha suerte” y descontando que “llegará con un gran trabajo militante a la meta deseada”.Seguidamente, fue el propio precandidato a intendente quien se dirigió al gran número de militantes describiendo los motivos personales y políticos por los cuales decidió “jugarse” de cara a la sociedad con una propuesta innovadora, seria e integradora, que incluya y proyecte a todos los paranaenses “con un trabajo basado y sostenido en la honradez, la austeridad y que ponga a la gestión sobre todas la cosas a partir del respeto por los ciudadanos y del sentido común para hacer de Paraná una ciudad para todos”.Así, Hugo Gemelli hizo hincapié en los ejes principales de lo que será su propuesta de campaña que culminará, seguramente, al frente de la Comuna. En su discurso hizo eje en la necesidad de la ciudad de contar con servicios modernos y acordes con las pretensiones de todos, en una educación con el presupuesto y los recursos necesarios y funcionales, en recuperar la seguridad para todos los vecinos y que Paraná vuelva a ser una ciudad armónica y amigable como lo fue siempre, y en contar con un plan de obras estratégicas que privilegie el crecimiento y la proyección de toda la comunidad.Finalmente, fue el turno del candidato a Gobernador Rogelio Frigerio quien destacó las palabras de Gemelli y se mostró sorprendido por sus convicciones y por la forma en que presentó los lineamientos de su campaña y le agradeció por el compromiso ya que consideró muy loable abandonar la zona de confort que le brinda su profesión y los logros en su carrera y apostar al bienestar común y a la política como servicio y entrega por sus conciudadanos.Tras realizar un balance de cómo se viene trabajando a nivel provincial y la forma en que el mensaje de Juntos viene entrelazándose con los entrerrianos logrando consensos y esperanzas para el futuro, Frigerio adelantó que “está llegando la hora de verdad y ahí tenemos que estar todos juntos”. Dijo que los entrerrianos necesitan de “otros entrerrianos comprometidos con vocación de servicio que les hablen con el corazón y sin falsas promesas”.Es por eso que –precisó- ve con beneplácito el ingreso de Hugo a la política ya que combina mucho trabajo, prestigio profesional y militancia con compromiso, “condiciones básicas y necesarias para generar las ofertas electorales competitivas que nuestra fuerza necesita para ser gobierno en 2023 y reconstruir nuestra querida provincia”.El acto se cerró con un espíritu de alegría y unidad ante más de 200 militantes, entre los que se contó a referentes locales y provinciales como José Mouliá, ex ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná; Hebe Rodríguez, presidenta de la Seccional 8va. de la UCR de Paraná; Julia Sosa, dirigente del Radicalismo, Enrique Susevich, Juan Meglio, ex director de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Sandro Alberto Groh, referente de la Unión Vecinal Independiente; Gabriela Mors, presidente de la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini y Pablo Gómez, ex dirigente del Movimiento Evita, entre muchos otros.Hugo Gemelli realizó un balance muy positivo de su lanzamiento, agradeciendo el calor recibido por los dirigentes provinciales y la militancia y subrayando que “estos son los momentos en que uno advierte que no se ha equivocado en dar este paso y que nos envalentona para profundizar la agenda de trabajo y poder llegar con un mensaje claro, transparente, positivo y propositivo a todos los paranaenses”.