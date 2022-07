Elecciones en Iosper: Ángel Iturria detalló la propuesta de la lista que preside

El candidato por la Lista 20 “Pancho Ramírez” por el estamento policial para las elecciones del Iosper, comisario general retirado Ángel Iturria, presentó a-el programa que se emite por- las propuestas que ofrecen desde la agrupación: “Mejorar la comunicación con la obra social provincial por la infinidad de medios que existen, una mesa de información permanente para la atención del afiliado porque éste no puede ir con un problema de salud propio o de un familiar y que no se lo atienda”.“El directorio policial estará para atender al afiliado cuando en la obra social provincial no encuentre una respuesta adecuada”, prometió Iturria y mencionó el caso de “afiliados provenientes del interior y con poca escolarización que necesitan de ese acompañamiento que queremos brindarle”.“En La Paz nos decían que había prácticas médicas que el médico auditor no se las aceptaba y en Paraná sí”, ejemplificó y reconoció que faltan convenios con ciertas prestaciones, como odontólogos, neurólogos, psicólogos.“No prometemos algo que no podremos cumplir, sino que desde afuera vemos lo que podemos mejorar y está faltando comunicación. Además, tenemos que hablar más de salud, de hábitos saludables, qué es lo que le hace bien a la persona”, aseguró el funcionario policial retirado.En la oportunidad, mencionó que el apoderado de la lista está en permanente contacto con el Tribunal Electoral y desde la agrupación se mantenían a la espera por la determinación de las escuelas en las que se votará este 6 de julio. Son 20 mil efectivos policiales están en condiciones de emitir su voto.Se recordará que del agrupamiento Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos quedaron tres de las seis propuestas que se habían presentado. Fueron oficializadas: lista 19, Silvia Beatriz Bertoli – María José Brumatti; lista 55, Oscar Villagra y Jorge Daniel Casal; y lista 20 Ángel Iturria – Liliana Miño.Como se sabe, el 6 de julio se renovará el directorio de siete integrantes en la obra social provincial.