Upcn advirtió: “sin respuesta de Cultura, la Sinfónica profundizará el reclamo”

El miércoles, la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, y el músico de la Orquesta Sinfónica Marcelo Barolín fueron recibidos por la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D´Agostino, y el subsecretario de Gestión Cultural, Germán Gómez."Luego de dos años de habernos reunido por primera vez (en esa Secretaría), de tres años de estar trabajando en el proyecto de Ley de grado y de más de un mes de estar haciendo público el planteo, nos recibió la Secretaria de Cultura para básicamente decirnos que le sorprende el reclamo", resumió Barolín antes de señalar que "en verdad, los sorprendidos somos nosotros", señaló Upcn en un comunicado enviado a este medio.El músico recordó que en 2019 reclamaban por la resolución del reglamento interno de concurso y la ley de grado. "Ese año habíamos tenido un acuerdo con el gobierno para que se impulsara la ley, pero se presentó en Diputados y no se aprobó. Evidentemente, ese diálogo que esperábamos del Ejecutivo con sus legisladores para que respaldaran la iniciativa, no ocurrió", rememoró.Agregó que a principios de 2020 habían tenido una reunión con D´Agostino, cuando se incorporó a la gestión, para ponerla al tanto de lo que veníamos tratando en la Orquesta y con otros funcionarios. Luego, vino la pandemia y ahora reflotamos el tema: ya salió el reglamento de concurso, también el reglamento interno, pero falta la Ley de grado", destacó.Recientemente se frustró una reunión que iban a mantener con la diputada Carina Ramos, presidenta de la comisión de Legislación General, para saber en qué estado está el proyecto. "Iba a ser una reunión meramente informativa, pero 24 horas antes, la diputada la canceló", indicó.En este contexto, Barolin trasmitió que "creció el malestar en la Orquesta por la falta de celeridad para debatir este proyecto. Por eso los integrantes de la Sinfónica decidieron hacer público el reclamo en los medios de comunicación, ponerlo en conocimiento en los conciertos y una vez más, del gobierno"."Desde hace más de un mes, en tres conciertos, acompañados por UPCN, hemos levantado carteles reclamando por la ley de grados y el escalafón propio", mencionó.Barolín sostuvo que "ya han pasado los tiempos de reuniones, de acuerdos. Es el momento de actuar por parte de quienes ocupan los cargos. Esto ya se consensuó, ya hubo reuniones, dijeron que lo iban a aprobar y no lo hicieron" cuestionó.El músico consideró que la audiencia con la titular de la Secretaría de Cultura no significó ningún avance. "Pareciera que se trató de ver qué es lo que estaba pasando" por lo que "lo más probable es que la Orquesta continúe con las medidas que se están adoptando e incluso que se profundicen. Ya es hora de que alguien recoja el guante con acciones concretas", reclamó.No descartó que "la reunión, por un lado, haya significado un llamado de atención, pero no revela que estén accionando, y a la Orquesta ya no le queda margen para seguir explicando, es hora de que se apruebe", insistió."La Ley de Grado no es un invento en Entre Ríos, sino que está tomada de la Orquesta nacional, y todas las orquestas coros también la tienen desde hace más de 15 años. Nosotros trabajamos con gente de la Orquesta nacional y consensuamos con el gobierno provincial el proyecto que se presentó y que básicamente, es para que los músicos vayan accediendo a grados sucesivos más elevados en el transcurso de los 30 años de carrera. Son 10 grados. Es una mejora a nivel personal e institucional en el marco de la puesta en valor que se inició hace más de 10 años, en 2010, primero con el nombramiento del directo actual; luego, con la recuperación de cargos a través de la ley 10.088; el reglamento de concurso -única forma de ingreso a la orquesta, 90% por oposición-, y el reglamento interno porque había uno del año 60. Es todo un trabajo que se ha hecho desde los integrantes de la orquesta con el apoyo de UPCN", concluyó.