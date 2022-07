Roncaglia: “Algunos subestiman el narcomenudeo, pero es casi lo más grave”

Ayelén Acosta: “Hay que luchar contra el narcotráfico y contra las adicciones”



Como invitados concurrieron la concejal de la ciudad de Rosario, Ana Martínez y el ex jefe de la Policía Federal, comisario general retirado Néstor Roncaglia.detalló aque la charla se enmarca en la semana de lucha contra las adicciones., destacó a: “Santa Fe está sufriendo los embates de las malas decisiones políticas. Tenemos una gran experiencia que fue poder trabajar junto a Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Tenemos el problema de los homicidios, los tiroteos, de la inseguridad no solo con el narcomenudeo, sino también con el sicariatoParecía ser un flagelo de las grandes ciudades, pero lamentablemente se fue derramando en las localidades más pequeñas. Todo esto hace que nos encontremos en esta realidad pensando a futuro sobre todo en lo que se refiere a nuestras infancias”., en lo que tiene que ver con el acompañamiento, la educación, la prevención. Hoy en Rosario muchas mamás que han perdido a sus hijos te dicen que ellos preferían tener una moto y un ‘fierro’ y estar dentro del narcomenudeo a tener que esforzarse, estudiar. Se ha perdido el valor de la vida, el valor de lo que significa vivir en libertad y el valor de lo que defendemos que es de la educación, la infraestructura, la inversión”., opinó que “no nos podemos a hacer los distraídos. Hay mucho negacionismo en lo que tiene que ver con el flagelo del narcotráfico, que nos invade a todos; no hay estratos sociales a los que no les afecte y lo peor que podemos hacer es negar esta realidad”.Y si el Estado no hace nada para cuidar a esos adictos estamos en problemas porque le estamos haciendo el caldo de cultivo a los grandes narcotraficantes”, entendió Roncaglia.Del mismo modo puso relevancia en que “no hay que bajar los brazos, es un gran desafío. El narcomenudeo es lo más visible dentro de la actividad del narcotráfico, es el último eslabón que por muchos es subestimado, pero es cuando las drogas llegan a los consumidores. En las instancias anteriores, producción, transporte, almacenamiento no se ven las drogas.“Algunos subestiman el narcomenudeo, diciendo que es un actividad menor del narcotráfico y desde mi punto de vista es casi lo más grave, que es cuando las drogas llegan a nuestros jóvenes. Es una gran preocupación. La mejor manera de construir una nueva sociedad es cuidándola, y esa es una obligación que tenemos todos”, agregó el ex funcionario policial.“Tenemos que luchar contra el narcotráfico, pero también tenemos que luchar contra un flagelo que tenemos hoy en lo social que son las adicciones. En Paraná pensamos que tenemos que trabajar a nivel integral pensando en un proyecto a nivel provincial, pero también trabajando en conjunto con las provincias hermanas”, subrayo a, Acosta.De la misma manera dijo que “la idea es poner en debate, generar políticas de Estado, y desde lo municipal entendemos que tiene que ser una política de Estado porque en cada una de las recorridas que tenemos, muchas madres nos manifiestan que hay un abandono respecto del tratamiento de las adiciones por parte del estado nacional, provincial y municipal”.Elonce.