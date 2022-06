Femer fundamentó por qué suspendería prestaciones a afiliados a Iosper

El presidente Consejo Directivo de la Federación Médica, Fernando Vázquez Vuelta, manifestó ael “descontento” existente entre los médicos entrerrianos por la falta de respuestas de parte de Iosper al reclamo que encabezan por la implementación de los nomencladores.“El problema aumenta porque otras obras sociales cuentan con estos nomencladores, donde figuran los valores que cobra un cirujano por una cirugía, y hoy por hoy hay mucha diferencia entre el Iosper y el resto de las obras sociales, lo que genera descontento y profesionales que no quieran atender por Iosper”, fundamentó el titular de Femer.La entidad que nuclea a los médicos entrerrianos advirtió que cortará los honorarios médicos en internaciones a los afiliados a Iosper, si desde la obra social provincial -después de las elecciones para renovar el Directorio- no responde al reclamo.“En el ámbito privado, el médico cobra por su trabajo a través de las diferentes obras sociales y en este caso es por los diferentes actos que se realizan en las internaciones donde lo que percibe el profesional dista mucho de lo que es el pago normal en las otras obras sociales”, indicó Vázquez Vuelta.Asimismo, justificó que “la implementación de los nomencladores hace que el cobro por esas prácticas sea equitativo con respecto al trabajo médico que se desempeña; porque al no existir estos nomencladores, genera que el médico cobre muy poco por algunas prestaciones. Hay inequidad”.