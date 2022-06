Femer envió carta al Iosper y amenaza con “suspender algunas prestaciones”

El Consejo Directivo de la Federación Médica se reunió este miércoles y resolvió “enviar una nota al Iosper y emplazarlos para dar solución a una serie de reclamos. De no recibir respuesta, se suspenderán algunas prestaciones”, señalaron en un comunicado enviado a este medio y agregaron que “también se decidió exigir a OSDE el porcentaje total de incremento, de acuerdo a lo que otorgó la Superintendencia de Salud”.“La FEMER no obtuvo respuesta a una nota que contenía una serie de reclamos enviada hace más de un mes a la actual conducción de IOSPER. Contemplando que la Obra Social tendrá elecciones la semana próxima, se decidió enviar otra misiva solicitando la firma de un nuevo convenio, implementar los nomencladores, actualizar los aranceles del segundo nivel, entre otras cuestiones”, explicó la federación en el escrito.Asimismo, luego de 48 horas de asumir el nuevo Directorio del IOSPER, desde FEMER “esperan ser convocados y, de no llegar a un acuerdo, se suspenderán las prestaciones de segundo nivel, de los que se reclama una actualización arancelaria y la implementación de nomencladores médicos”, anticiparon desde la federación.Con respecto a OSDE se resolvió “pedirle un porcentaje total -habían ofrecido menos-, de acuerdo a lo que otorgó la Superintendencia de Salud, en sintonía a lo que se acordó con las demás prepagas. También se buscará encontrar una solución a los nomencladores médicos”, indicaron y agregaron que “se acordó igualar a todas las Obras Sociales en un piso mínimo de arancelamiento definido por FEMER, para hacer frente a la actual situación inflacionaria”.