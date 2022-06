Bordet y Scioli acordaron potenciar la exportación de Entre Ríos a Brasil

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet acordó con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, potenciar las exportaciones entrerrianas a Brasil. Desarrollo de parques industriales, financiamiento para la producción y misiones comerciales al exterior, son algunas de las estrategias.



Al término del encuentro, Bordet contó que con el flamante ministro nacional “retomamos la agenda que tenía como embajador en Brasil, en la que habíamos programado una misión comercial para el 12 y 14 de julio, que efectivamente llevaremos adelante”.



En esa línea, confirmó que le ministro Scioli participará de la misión junto a representantes de la Unión Industrial Argentina, de la Unión Industrial de Entre Ríos y empresarios de la provincia.



“Brasil representa una gran oportunidad para colocar nuestra producción y en especial a las distintas economías regionales que tiene Entre Ríos”, subrayó el mandatario.



Informó que en la reunión se dialogó además sobre la continuidad de otros temas de la agenda que se viene trabajando, como el desarrollo de parques industriales, con distintos aportes no reintegrables y también financiamiento con tasas subsidiadas para muchas líneas productivas de la provincia, “que vienen dando muy buenos resultados, y que queremos profundizar”, acotó.



Bordet estuvo acompañado por el ministro de Producción de la provincia, Juan José Bahillo, mientras que también participó del encuentro el secretario de Pymes, Guillermo Mederiz, y la subsecretaria de Industrias, Julieta Loustau.



Por otra parte, el mandatario provincial habló de “la importancia que el mercado de Brasil tiene para los productos cítricos, arándanos, lácteos y otros sectores que conforman las economías regionales de la provincia”. En esa línea, sostuvo que la misión comercial ofrecerá la posibilidad de gestionar “reuniones bilaterales y también institucionales, como con la Federación de Empresarios de San Pablo, que es realmente muy potente en el concierto de las negociaciones bilaterales, y también con otras instituciones gubernamentales”.



“Es retomar una agenda con países que son destinos cercanos para nuestras exportaciones y que, por lo que representan los costos logísticos, es una gran oportunidad de llegar e incrementar los volúmenes que ya venimos desarrollando, y que esto posibilite que la provincia genere desarrollo económico y empleo genuino”, completó el gobernador.



Por su parte, Scioli sostuvo que “el impacto de las economías regionales en la relación comercial con Brasil es muy importante”, y recordó que “como embajador tuve la directiva del presidente Alberto Fernández de relanzar la agenda binacional y lo logramos. Terminamos el año pasado con récord de exportaciones, con un gran volumen de inversiones, con sustitución de importaciones, destrabando 49 controversias comerciales que nos permitieron colocar distintos productos de nuestras economías regionales”.



“En los últimos 15 años, Argentina tuvo un déficit de 52 mil millones de dólares con respecto a Brasil. Para revertirlo no hay que comprar menos, sino vender más y en eso el rol de las economías regionales es fundamental”, aseguró el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.



Apoyo a la producción



A su turno, el ministro Bahillo detalló que en la reunión se trató lo relacionado con la misión comercial e indicó que ya "está comprometida la presencia de 10 empresarios y se está trabajando para sumar más”, y apuntó: “Habrá una representación oficial y seguramente de las entidades empresariales".



Agregó que también se repasó la agenda que se viene gestionando en el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con la provincia sobre otros temas importantes para el sector productivo. “En esa agenda hay líneas de financiamiento y aportes no reintegrables para parques industriales. Ya hemos acordado algunos y se están gestionando para una cantidad importante. Está previsto que a la brevedad algunos sean aprobados y se efectivicen en el corto plazo. También trabajamos sobre aportes no reintegrables para empresas que apuesten a la innovación tecnológica, de los cuales ya se han efectivizados aportes importante de hasta 40 millones de pesos a varias empresas, y se repasó las pendientes", detalló Bahillo.



Mencionó que también avanzaron sobre los créditos de asistencia directa que hace el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a las empresas, previa definición de priorizaciones junto con la provincia; una línea de financiamiento para empresas a través del Fondo Fiduciario Publico (Fondep) que se efectivizan a través de la Agente Financiero de la provincia; y el financiamiento para economías del conocimiento con becas para la formación de programadores. "Fue una agenda importante, variada y diversa, y afortunadamente con muchas respuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo", sintetizó el ministro.



Finalmente, Bahillo comentó que Bordet invitó al ministro a realizar un encuentro, luego de la misión comercial, con industriales, empresarios y emprendedores de la provincia “para evaluar la misión y que el ministro vea el potencial productivo y el buen nivel de actividad de todas las cadenas de valor que tiene Entre Ríos, compartiendo la agenda de crecimiento y desarrollo que está teniendo la provincia", concluyó.