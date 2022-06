Con advertencia de paro, UDA pide que se adelante la revisión salarial

El planteo surgió en el último Congreso nacional de delegados del gremio, pero también se da en la provincia. La secretaria general de UDA Entre Ríos, Mirta Raya, instó al Frente Gremial a “hacer el pedido al Gobierno provincial para que habilite nuevamente la discusión salarial”, prevista en principio para agosto. Hay advertencia de paro en todo el país.



Raya participó del Congreso nacional ordinario de delegados de UDA, que se desarrolló en CABA el jueves pasado. Allí se analizaron las condiciones salariales de la docencia y se acordó reclamar el adelantamiento de las negociaciones, previstas para septiembre. “Por cómo ha avanzado la inflación, vemos que es urgente la necesidad de juntarnos nuevamente para tratar de acceder a la canasta básica, que en estos momentos los docentes no alcanzan”, expuso Raya.



La paritaria nacional docente cerró en febrero con un acuerdo del 45,5% en cuatro tramos: 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre, mes en el que se haría una revisión por inflación. Pero “la inflación nos va llevando la delantera”, dijo Raya y agregó: “Falta mucho para septiembre y el sueldo no alcanza”.



Por eso el sindicato decidió solicitar la continuidad de la Mesa del Salario Nacional. “No hace mucho llegamos a acuerdos en ese ámbito, pero la inflación se llevó puestos todos los acuerdos realizados. La necesidad es volver a reunirnos”, remarcó la gremialista.



UDA Nacional también advirtió que, de no haber respuestas al reclamo, se habilitará “a los cuerpos orgánicos de conducción a convocar a paro docente a nivel país, en todos niveles y modalidades del sistema educativo”.



En Entre Ríos



En la provincia la situación es similar, afirmó Raya. Si bien destacó que “se ha cobrado todo lo que se ha pactado”, entendió que se debe evaluar “de qué manera todos los docentes entrerrianos pueden llegar a cubrir la canasta básica, que está en alrededor de los 100 mil pesos”. Mientras que los salarios de quien recién inicia como docente “no llegan a los 60 mil pesos, así que estamos muy por debajo de los valores necesarios para vivir dignamente”, advirtió.



A fines de marzo pasado, los cuatro gremios docentes que conforman el Frente Gremial –Agmer, AMET, Sadop y UDA– acordaron con el Gobierno provincial un incremento del 45,45% en tres tramos: un 21,21% que se abonó por complementaria; un 8,08% que se pagó con los haberes de mayo, y un 16,16% que se liquidará con los sueldos de agosto. Ese mes, además, se retomarían las negociaciones.



La titular de UDA Entre Ríos instó al Frente Gremial a “consensuar una postura para después elevar un pedido al Gobierno provincial a fin de adelantar la continuidad de las conversaciones dentro de la Mesa del Salario”. Y que eso ocurra “lo antes posible”.



“En toda la Argentina estamos igual, porque se han hecho los acuerdos pertinentes, pero no llegamos a cubrir la canasta básica. Porque los precios de todos los alimentos que la integran han subido en forma increíble, mientras que el salario está acorde a marzo, abril”.



Raya se mostró optimista respecto a la posibilidad de retomar rápidamente la discusión salarial. “Desde el Gobierno provincial siempre nos han facilitado el ámbito para poder adecuar el salario a las necesidades docentes. Siempre hemos trabajado en un ambiente de armonía, comprensión y respeto. Así que estoy esperanzada de que esa Mesa continúe, para poder adecuar los salarios a las fluctuaciones de la inflación”, aseguró al respecto. Y remarcó: “Es cuestión de sentarse a dialogar y tratar de llegar a los mejores consensos. Esperamos que se den las cosas con celeridad para el bien de todos los docentes”. (APF)