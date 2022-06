“Arturo Umberto Illia, el santo de la democracia”, por Rubén Pagliotto

A 56 años del derrocamiento de Arturo Illia, el abogado paranaense Rubén Pagliotto dedicó un escrito al ex presidente radical titulado “Arturo Umberto Illia, el santo de la democracia”.



Me imagino que todos los medios de la Provincia, estarán tapados con comunicados de las distintas líneas o agrupamientos de la UCR. Seguramente la “Agrupación Illia” de Atilio Benedetti ha sido el primer grupo en sacar un comunicado con el recordatorio del más injusto e incalificable golpe de Estado. Me imagino que el Comité Provincial habrá distribuido en todos los medios un pequeño homenaje al enorme ex Presidente y extraordinario ser humano que fue Arturo Illia. Descuento que todas las líneas y expresiones internas se habrán tomado 15 minutos para plumear algunas líneas de homenaje al gran Repúblico, militante, dirigente y servidor público, que enarboló siempre, en todo momento y lugar, los pétreos principios fundacionales de la UCR y su ética de convicciones y responsabilidad.



No quiero imaginar que a alguien se le haya pasado o que fueron incapaces de hacer un alto en sus labores y “abnegada militancia política” para recordar oportuna y públicamente a aquel hombre de mirada profunda y hablar pausado pero firme, que demostró cabalmente que se puede actuar en la vida como se piensa y hacer de los principios basales de un partido y sus valores consecuentes, una profesión de fe y un compromiso permanente, sin defecciones ni miserabilidades propias de los canallas y apóstatas de la política.



Espero que los jóvenes del histórico partido, con pasión y orgullo militante, salgan a la palestra a decir lo suyo, sobre todo a criticar duramente a las plumas destacadas de los medios hegemónicos de aquella época, que esparcieron urbi et orbi mentiras enormes sobre el Presidente Illia y su gobierno y que trabajaron expresa o tácitamente en función de fuerzas armadas sediciosas y dirigentes políticos traidores y golpistas, resentidos e incapaces de vencerlo en las urnas a través del voto popular. Ojalá los dirigentes de ahora fueran un 20% de lo que fue aquel médico cordobés de excelso nivel científico y valores humanos muy poco comunes en estos tiempos, donde un capitalismo bestial e inhumano y un mercado que se erige en Dios de todos los mortales, nos exhiben como los rostros vergonzantes de un mundo que mide sus valores en cifras.



Ojalá mi temor sea sólo y nada más que eso. Ojalá que mi desconfianza no tenga asidero. Ojalá a esta altura de los tiempos, se tenga bien en claro que el Ex Presidente, Dr. Arturo Umberto Illia es un modelo ético y político a imitar por nosotros y postrer generaciones.