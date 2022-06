Día del trabajador del Estado: Upcn llamó a “sostener las conquistas alcanzadas”

Desde la Seccional Entre Ríos de la Unión Personal Civil de la Nación, “enviamos un afectuoso saludo a quienes a diario y muchas veces, no en las mejores condiciones, cumplen una función en el Estado provincial. A la vez instamos a participar para sostener las conquistas alcanzadas y trabajar organizadamente, por más derechos”, señalaron desde el gremio en un comunicado enviado a este medio.



“Desde esta organización, reivindicamos que se conmemore la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública”, resaltaron y agregaron que “"Queremos hacer más" no fue solo una consigna de campaña, por eso en el Día del Trabajador del Estado queremos ratificar nuestro compromiso, haciendo propias, como siempre, las necesidades de los compañeros y las compañeras”, recordaron.



“Hace tiempo iniciamos en UPCN un camino decidido hacia la profundización de la carrera administrativa porque estamos convencidos de que hay que discutir salarios desde una mirada integral del empleo público e incluso, convencidos que los cambios que proponemos también tendrán impacto en los ingresos”, mencionaron desde el gremio.



“Ya empezamos a poner en debate en las reuniones paritarias muchas de nuestras ideas para mejorar salario, condiciones laborales y con ello, el servicio que presta el Estado”, afirmaron y agregaron que “en UPCN, queremos reglas claras e institucionalizadas, para el ingreso y ascenso de los trabajadores; categorizaciones periódicas, capacitaciones, entre otros objetivos de la carrera administrativa”, resaltó el sindicato.



“Pero, además, decimos que esa capacitación -en la que queremos que el gobierno provincial se comprometa-, debe tener un reconocimiento económico y ser tenida en cuenta en los procesos de recategorización”, resalta el escrito y agrega que “hay un camino iniciado y que estamos recorriendo en UPCN hacia mejores condiciones, pero hay un presente que demanda respuestas urgentes. Por eso hemos pedido que se adelante a julio el último tramo del acuerdo paritario que quedó fijado para abonar en septiembre, con los sueldos de agosto”, solicitaron.



Cabe aclarar que este lunes, no habrá actividad en la administración pública central y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que adhirió a la fecha por Ordenanza para conmemorar el Día del Personal Administrativo, Técnico-Profesional y de Servicios Generales. En los servicios críticos se mantendrán las guardias mínimas.