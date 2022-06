Será feriado este lunes para la administración pública

. Una fecha instaurada desde julio de 2013 mediante la Ley 26.876 y por lo cual será día no laborable para aquellos comprendidos en esta categoría.De acuerdo al artículo 2 de esa ley el 27 de junio es un "día de descanso" para los empleados de la administración pública nacional, "en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".Dicho feriado solo pueden tomárselo los trabajadores del Estado, por lo que las oficinas y dependencias estatales estarán cerradas ese día.Cabe destacar que atento a esto, ANSES informó que sus delegaciones estarán cerradas con motivo del Día del Trabajador del Estado. Cabe aclarar que, previendo la conmemoración, no se otorgaron turnos para ese día y la atención se reanudará con normalidad el martes 28.