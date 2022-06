Gualeguaychú: Tras 27 años de prohibición se podrá tener “gallinero en la casa”

Dentro de la zona urbana se podrá tener gallinas para consumo familiar; en la zona periurbana para consumo y venta familiar; y en zona rural para venta comercial. La ordenanza de prohibición se había aprobado en 1995, es decir 27 años atrás.



Una de las responsables del área de Medio Ambiente, María de los Ángeles Gómez, dijo en Radio Máxima: “Vamos generando nuevas estrategias para avanzar, no solo en huertas sino en este caso que la gente pueda producir huevos y carne de aves de corral. Como eso estaba prohibido, se propuso la ordenanza para brindar la posibilidad a todos los vecinos de producir sus propios alimentos con gallinas y pollos”.



Agregó que “con esto vamos a propiciar que haya más ofertas, por ejemplo de huevos pastoriles. De esta forma aumentaremos esa oferta para todos los ciudadanos”.



Anticipó que “se hará un registro de productores, y según las características del patio y las dimensiones, se orientará para ver cuántas gallinas se pueden tener en una casa. El número dependerá en qué zona está la vivienda, la dimensión del patio, las características de la vivienda, cuántas personas habitan en la casa”.



Remarcó que “se hará entrega de pollitos, de gallinas ponedoras. Pero siempre se deberá respetar el plan y la guía avícola”.



Insistió en que “la idea es fomentar la producción sana con gallinas pastoriles que tienen otro tipo de alimentación, no solo alimento balanceado”, y agregó que “con la separación de residuos sabemos que a las aves de corral las podemos alimentar con residuos orgánicos”.



También dijo que “hay diferentes sistemas de gallineros que se pueden desarrollar, pero no un gallinero cerrado, sino de refugio para los animales, y que el espacio sea sano para el animal y brinde productos saludables”. Se autorizará a tener gallinas, pollos, gansos y codornices.





La ordenanza 12625/2022 se titula “tenencia y cría de aves de corral”, y se enmarca en el proyecto de alimentación saludable que promueve la Municipalidad de Gualeguaychú, como así también en la ley nacional 27.118 de "Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, norma a la que adhirió la provincia de Entre Ríos.