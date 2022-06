Iosper oficializó las listas para elección de directores e impugnó a candidatos

La Junta Electoral del IOSPER, decidió este jueves a la tarde, confirmar oficialmente las listas que podrán participar de la elección de directores el 6 de julio. De las 19 presentaciones, se avalaron 13 y seis fueron impugnadas.



A través de la Resolución 007, la Junta Electoral dio a conocer las listas que podrán competir para renovar las autoridades del Directorio del Iosper. De esta forma, resolvió oficializar la Lista N°8 “Activos de los Municipios”; Lista N° 27 “Activos del Poder Ejecutivo Docentes”; Lista N° 19 “Activos y retiras de la Policía de Entre Ríos”; Lista N° 1 “Activos del Poder Ejecutivo”; Lista N° 8 “Empleados del Iosper”; Lista N° 27 “Activos”; Lista N° 6 “Activos del Poder Legislativo y Judicial”.



El órgano del Iosper, no oficializó las candidaturas de las listas N° 5 “Unidad Docente”; N° 22 “La dignidad no se negocia”; N° 911 “Transparencia y valor manos limpias”; N° 2 “Juntos Podremos”; N° 1 “Dignidad”; y N° 22 “Compromiso por la salud”.



De la misma manera, se intimó a las candidatas de la Lista N° 3 “Agrupamiento Pasivos” a regularizar su situación a fin de poder participar del acto eleccionario, así como también rechazó la candidatura de Fabián Monzón, candidato titular de la Lista N° 10 “Azul y Blanca” del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), al tiempo que ordenó a la Lista con un plazo perentorio de un día hábil para que presenten otro candidato y/o a reformular sus candidatos.



Sí se aclaró, que la candidata suplente de la lista de UPCN, Mendoza Ramona Noemí del Valle, se encuentra en condiciones de participar.



Como se sabe, el 6 de julio se renovará el directorio de siete integrantes.



En el agrupamiento activos del Poder Ejecutivo se habían presentado cuatro listas, de las cuales dos no fueron oficializadas, por lo que sólo quedaron en pie la que responde a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que encabeza Mariana Luján, y la de la UPCN, que deberá cambiar candidato titular.



Se confirmó que Monzón cuenta con una condena, por lo que fue impugnada su candidatura, según lo notificado por el Registro Nacional de Reincidencia.



También fue observada la candidata a directora suplente por la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Alejandra Gervasoni (dirigente de Agmer), por contar con deudas en el Estado provincial.



Por no contar con los avales suficientes, fueron impugnadas tres listas que se habían presentado por la Policía, como la del dirigente de Agmer, Oscar Reato que encabezaba la Lista Dignidad Docente, en alianza con Amet.



A causa de la disposición de la Junta, quedaron con el camino libre, sin contrincantes, la representación de Judiciales y la Legislatura, que busca la reelección de Fernando Cañete, y de los docentes, que impulsan a Adriana Hepp con el respaldo de Agmer.



Por el sector Policial, quedaron en firme la lista encabezada por el oficialismo con el comisario general retirado Angel Iturria; como la de Silvia Bértoli y Mario Brumatti. (Uno)