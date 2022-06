Diputados: obtuvo dictamen el proyecto que crea un fondo para pagarle al FMI

Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, que encabezan los diputados de Frente de Todos, Cecilia Moreau y Carlos Heller, respectivamente, llevaron a cabo la segunda jornada de análisis del proyecto, después de que el pasado miércoles 1º de junio se iniciara su tratamiento con el testimonio de abogados constitucionalistas, funcionarios y economistas.



“La creación del Fondo Nacional pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el FMI”, expresó Heller, al abrir el debate como miembro informante de la iniciativa.

En tanto, el diputado del Frente de Todos, Itai Hagman, indicó que “si podemos usar dólares de quienes se beneficiaron para pagar la deuda, le vamos a brindar al pueblo argentino la posibilidad de cuidar sus recursos y usarlos para el desarrollo”.



A su turno, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, detalló sus cuestionamientos a la estructura del proyecto y explicó: “El proyecto no especifica sobre la cancelación de qué deuda estamos hablando: si de la actual, la renegociada o la que se contraiga en un futuro. Y, en este caso, estaríamos ante un Fondo eterno”.



Por otro lado, la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, criticó "por qué si se quiere castigar esta formación de activos externos, se está dando un beneficio; se está premiando al que se llevó el dinero afuera y no lo declaró”.



El diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, por su parte, solicitó ampliar el giro del proyecto a la comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias por considerar que la iniciativa crea un nuevo impuesto.



El "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional" apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%.



El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI.



Además, dispone que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.



El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.



Juntos por el Cambio se opone al proyecto, al igual que lo hizo en el Senado, por considerarlo un "blanqueo". En tanto, los diputados del FIT no acompañarían la iniciativa oficialista porque consideran que al aprobar ese proyecto se estaría convalidando el acuerdo con el FMI, que consideran "ilegal".



Para alcanzar los 129 votos, el oficialismo deberá sumar 11 votos adicionales en el caso de que la totalidad de sus representantes en la Cámara baja estén presentes en la sesión y voten alineados.



La cuenta no parece fácil. Aspiran a conseguir los votos de los diputados rionegrinos Luis Di Giácomo y Agustín Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro, pero hay dudas sobre lo que harían los habituales aliados del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández, ya que en el Senado se ausentó a la sesión la senadora del mismo espacio político Magdalena Solari Quintana.



Ámbito.com.