Barrios de Pie respondió a Cristina Kirchner: “Bienvenidas sean las auditorias”

La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó una ofensiva contra los movimientos piqueteros y afirmó que el Estado nacional "debe recuperar la auditoría y control de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas". Las organizaciones sociales salieron a responderle, entre estos, el coordinador provincial del movimiento Barrio de Pie, Julián Jarupkin, quien acalificó como “ofensivo” al discurso de la ex mandataria.Para el coordinador provincial del movimiento social, “hay un desmedro al creer que el pseudofeminismo que propone Cristina, por decir que están en una nueva forma de esclavitud, siendo que se generó y construyó la teoría de un feminismo popular basado en que las mujeres pueden generar políticas territoriales y sociales necesarias”. “Las mujeres pudieron organizarse y constituirse como dirigentes territoriales y políticas”, apuntó y rescató el caso de Silvia Saravia, coordinadora Nacional de Barrios de Pie.En relación a los aportes que hacen los beneficiarios a los movimientos sociales, el dirigente social explicó que Barrios de Pie opera a través de las unidades de gestión, que son asociaciones civiles o cooperativas que reciben fondos por presentar proyectos productivos y, según reveló, “cada beneficiario aporta entre 400 y 500 pesos a cada organización”. En esa línea, fundamentó que Barrios de Pie, “como fuerza social y política también necesita organizarse y tener cierto recaudo económico para manifestarse”.“Rendimos todos los recursos que recibimos de parte del Estado, ante Desarrollo Social de Nación, pero también reclamamos que los recursos no se entregan en tiempo y forma”, remarcó Jarupkin y reclamó para que las partidas lleguen en tiempo y forma “para funcionar de la mejor manera”. De acuerdo a lo que indicó, Barrio de Pie tiene en funcionamientos 60 merenderos y comedores, 90 mil viandas mensuales en Entre Ríos.“Bienvenidas sean las auditorias”, destacó Jarupkin, pero acusó que “cuando comenzó el Argentina Trabaja, muchos de los planes sociales llegaban al territorio por los punteros políticos de los grandes partidos de gobierno; y hoy, los gobiernos y municipios también tienen Potenciar Trabajo, porque en otros casos trabajan con una política ligada al asistencialismo político: el puntero entrega un plan a cambio de corresponder en los momentos políticos que sea necesario”.Para el dirigente social, el discurso de la vicepresidenta “va al hueso oportunista porque hay una lectura política sobre hacia dónde va el discurso y no se valoriza el trabajo cotidiano de las organizaciones sociales; y se suben al caballo de una política neoliberal mucho más dañina que Cristina está replicando”.En ese sentido, el dirigente social reclamó: “Necesitamos políticas públicas dirigidas al sector, que generen trabajo genuino y una oportunidad para los sectores que no llegan ni a la canasta básica alimentaria porque, este mes, la inflación se comió hasta los sueldos más bajos de los trabajadores”.