Upcn cuestionó que “nadie dé una respuesta al reclamo de la Sinfónica”

“Sobran elogios en los discursos oficiales para halagar a la Orquesta Sinfónica, pero en los hechos el gobierno sigue desoyendo el reclamo de sus integrantes para que se apruebe el proyecto de ley de grado, un compromiso asumido por el gobernador que pareciera haber olvidado”, señalaron desde Upcn y agregaron que “la Orquesta mantiene el estado de asamblea porque hasta el momento nadie, ni la Legislatura, ni el gobernador, ni sus funcionarios han mostrado alguna señal que permita destrabar el conflicto”.La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, informó que ha habido comunicación con funcionarios de Gobierno, de Economía, de Cultura, y en la misma Legislatura. "Alguien debe dar la cara ante este pedido que están haciendo los integrantes de la Sinfónica. La orquesta es de excelencia, el gobierno se enorgullece de tenerla, el público la aplaude de pie ante cada presentación, pero parece que no son merecedores de un lugar en la agenda que habilite el análisis de un nuevo escalafón", manifestó.Por su parte, el delegado de UPCN, Marcelo Barolín, fundamentó la necesidad de que el proyecto tenga un urgente tratamiento en la Legislatura. "A fin de año habrá concursos y la convocatoria no resulta atractiva, así tampoco ingresar a la Orquesta si no hay un reconocimiento acorde a la formación, a la calidad musical que se exige, y al aporte que significa la Sinfónica para la cultura en general, y para el área de Cultura de la provincia", subrayó en un comunicado enviado a este medio.En ese sentido, Domínguez señaló que "no hay otro organismo en la estructura del Estado provincial con las características de la Orquesta" y aseguró que "los trabajadores y trabajadoras están dispuestos a analizar y consensuar el nuevo escalafón para que se implemente gradualmente de modo que haya previsibilidad en la puesta en vigencia".En cuanto a los pasos a seguir, hasta tanto no haya una respuesta, se mantiene la decisión firme de hacerse oír en todos los lugares posibles. "Que no se sorprendan si cada vez que haya un acto de gobierno la orquesta se haga presente insistiendo con un reclamo que es justo y factible", concluyó la Secretaria Gremial de UPCN.