Ruralistas se reunieron con la Ministra de Gobierno y le entregaron petitorio

Puntualmente, Romero fue recibida por el presidente y vice la entidad anfitriona, Sergio Dalcol y Eduardo Calot; el titular de FARER, José Ignacio Colombatto; el delegado de Sociedad Rural Argentina, Domingo Veronesi; el jefe y subjefe de la Departamental de Policía, Crio. My. César Primo y Crio. My. Yari Sosa; y por el jefe y subjefe de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Gualeguaychú, Crio. Cristhian Graciani y Of. Ppal. Nicolás Elsesser, respectivamente.



La reunión estuvo dividida en dos temáticas centrales, una de carácter local y otra de índole provincial. Respecto de la primera se le solicitó la instalación de un Puesto Policial Móvil en la intersección de las rutas 14 y 20. "La idea es montarlo con todas las comodidades, ya sea pozo de agua, internet, luz, guardarrail, sin llegar a que sea una construcción de material; que tenga presencia permanente y pueda servir de epicentro de controles y operativos. Además, solicitamos la instalación de cámaras de seguridad, tan importantes en los tiempos que corren", explicaron los dirigentes de Gualeguaychú.



Por otro lado, desde FARER se le hizo entrega de un petitorio donde se le solicitó básicamente la creación de una Comisión Interinstitucional para prevención y seguimiento de los delitos rurales, a integrarse por representantes de entidades gremiales del sector agropecuario; por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Gobierno y Policía Rural); el Ministerio Público Fiscal y el gobierno local de cada departamento. Asimismo, se le pidió la creación de fiscalías específicas de delitos rurales distribuidas estratégicamente en la provincia; y mientras tanto y hasta el tiempo de que puedan ser creadas y puestas en funcionamiento dichas esferas judiciales, proponer a los fiscales que soliciten el decomiso de vehículos doble tracción y motos todo terreno secuestrados, para proveer gratuitamente de móviles idóneos para la prevención del delito rural, entre otros requerimientos.



En otro orden, los dirigentes gremiales resaltaron la labor profesional que viene realizando la fiscal Dra. Martina Cedrés, junto al Personal de la Brigada de Prevención Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del Comisario Cristhian Graciani, y personal a cargo. "En ese marco, por más de dos años a esta parte, resulta notoria la reducción del delito de abigeato en la zona. El trabajo de prevención y el celo puesto en cada investigación ha rendido frutos verdaderos y ahora esperamos que cada delito sea penado con la rigurosidad que merece", destacaron.



Por último, también expusieron ante la ministra Romero que "no deja de ser una buena noticia que un delito cometido hace exactamente un año, tenga la semana próxima el fallo judicial respectivo. Eso habla de un buen trabajo de algunos resortes de la Justicia que sopesan la importancia del delito rural como cualquier otro y eso merece ser destacado", finalizaron.