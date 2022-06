Diputados avanza con el debate de creación del fondo para pagarle al FMI

Política Comisión de Diputados retomará debate sobre subsidios a transporte de provincias

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados avanzará hoy con el debate del proyecto, aprobado por el Senado, que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior que se constituirá en dólares y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional.Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto -que conducen los oficialistas Cecilia Moreau y Carlos Heller, respectivamente- fueron citadas para este miércoles a las 13 para avanzar con la discusión entre los legisladores y en el oficialismo no descartan poder firmar el despacho sobre la iniciativa aprobada el mes pasado por el Senado.Se trata de la segunda jornada de análisis del proyecto en la Cámara baja, después de que el pasado miércoles 1º de junio se iniciara su tratamiento en la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, con el testimonio de abogados constitucionalistas, funcionarios y economistas.El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI.El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.Según establece el proyecto, el pago deberá efectuarse en dólares estadounidenses, con recursos que el sujeto posea en el exterior.A través del proyecto, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas.Los sujetos obligados que no realicen el pago podrán ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria.