El presidente Alberto Fernández encabezó en el Museo del Bicentenario junto al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el lanzamiento oficial del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023, en el marco de los festejos por los 40 años desde el retorno de la democracia en la Argentina."Los Derechos Humanos son una bandera que inalterablemente levantaremos para ser una sociedad mejor", dijo el Presidente acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH-UNESCO, Fernanda Gil Lozano; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita Roa."Cada paso que damos en favor de afianzar la noción de que los derechos humanos son los derechos esenciales del hombre y la mujer" busca garantizar "los derechos del pueblo que, finalmente, es la comunidad en la que nos desarrollamos", reflexionó el Jefe de Estado.Fernández dijo que "contra las políticas negacionistas vamos a luchar, porque todavía sobreviven los cultores, del odio, los que quieren reivindicar lo que fue definitivamente un genocidio en la Argentina. Pero a ellos los enfrentamos, nosotros. Al odio lo enfrentaremos con la razón. A la violencia que proponen, les ofrecemos la justicia; y lo hacemos en paz, porque sabemos que la verdad está de nuestro lado".Señaló que "esta no es la lucha solitaria de las organizaciones que durante tantos años enarbolaron la bandera de la defensa de los Derechos Humanos, no es la lucha de ningún gobierno, sino la lucha de un pueblo que debe estar muy unido para que no nos vuelva a pasar lo que alguna vez nos pasó"."La Argentina tiene un futuro espléndido, que en esta materia ya tiene mucho construido", explicó el Presidente y puntualizó: "Ese compromiso que hemos logrado de respetar los derechos de cada uno es una obligación en la que debemos perseverar para hacer una mejor sociedad".El titular de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y presidente honorario del comité organizador del Foro, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que "los Derechos Humanos y la democracia son valores indivisibles. Si se violan los Derechos Humanos las democracias se debilitan y dejan de ser democracias".Explicó que organizar el Foro "no es solo reflexionar y hacer diagnósticos, que lo tenemos, si no que podemos construir para fortalecer la vida de nuestros pueblos. Los Derechos Humanos no solo es paliar únicamente el dolor de los que sufren, es una acción transformadora y liberadora de los pueblos".Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, explicó que el III Foro Mundial "tiene una importancia suprema después de dos años de pandemia donde un sector del mundo salió con un discurso negacionista y de odio que hoy vemos en muchos países del mundo", y precisó: "Para nosotros" resulta muy importante "poder mostrar al mundo la lucha de los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, ex detenidos y familiares".Además, la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH-UNESCO, Fernanda Gil Lozano, detalló que el Foro será "un espacio plural y participativo que reunirá a miles de personas de todo el mundo, en el que esperamos que se den los debates necesarios para continuar promoviendo la agenda de Derechos Humanos a nivel nacional, regional e internacional".Participaron también del evento los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Cultura, Tristán Bauer; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; las asesoras presidenciales, Dora Barrancos y Cecilia Nicolini, y la titular del INADI, Victoria Donda.El Foro es un espacio de debate público sobre los Derechos Humanos en el mundo, sobre los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, y la promoción de la equidad y la inclusión social.La primera edición del Foro tuvo lugar en Brasil en 2013 y contó con la presencia de más de 9.000 personas de 74 países. El segundo encuentro se realizó en 2014 en Marruecos, con la participación de 8.000 asistentes de 95 países.El III Foro Mundial de Derechos Humanos estará precedido por preforos que se desarrollarán durante lo que resta de 2022 en diversas regiones del país y en otros países comprometidos con el encuentro del año próximo.La programación estará compuesta por plenarios y debates con especialistas nacionales e internacionales sobre los temas de la agenda de derechos humanos.Un gran número de actividades serán realizadas por movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, gobiernos, sistemas de justicia, poderes legislativos, instituciones académicas, de investigación y afines, entre otros.El Foro también prevé una importante agenda cultural que incluye muestras de cine, teatro, literatura, danza, música, artes plásticas, ferias de economía solidaria y espacios de radio y TV.