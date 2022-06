Buscan avanzar con el salario básico universal: el monto y a quiénes alcanzaría

Buscan impulsar el proyecto de ley de creación de un Salario Básico Universal. La propuesta, de manera que “ningún argentino quede sin ingresos para cubrir su alimentación básica”.La iniciativa fue presentada en mayo en el Congreso Nacional, y ahora fue difundida en la Legislatura bonaerense con un panel que encabezó el referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque.“Se dice que falta trabajo, y no es así: trabajo sobra, el problema es que el mercado no lo remunera. La discusión es cómo logramos que el mercado lo pague o que el Estado supla esa falencia”, dijo Larroque al darle su respaldo.De aprobarse el proyecto,Es la franja de la población que aún no tiene asegurado un ingreso mínimo como derecho, lo que sí ya fue legislado para los niños --mediante la Asignación Universal por Hijo-- y los mayores de 65, con las moratorias para jubilarse y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.no está propuesto para todas las personas en edad de trabajar, ni para todos los trabajadores, sinoEl proyecto plantea que el, pero que. Serán filtrados quienes tengan un patrimonio o consumo determinados.Por otra parte,, como terminar de cursar los estudios primarios o secundarios, capacitarse en oficios o realizar tareas sociocomunitarias.