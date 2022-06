Fernández: “Sabemos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la Argentina "no es ese país sin destino que algunos quieren plantear, sino que es un país que quiere ponerse de pie", al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto oficial por el Día de la Bandera."Vamos a ponernos de pie una vez más, por ustedes, para que tengan de una vez y para siempre la patria que se merecen", dijo Fernández al dirigirse a los alumnos que hicieron el juramento a la Bandera en las escalinatas del CCK, y completó su mensaje: "Prepárense para un mañana mejor".En esa línea, el mandatario reafirmó: "Tenemos un enorme futuro"."Sabemos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, pero también sabemos, como alguna vez dijo Néstor (Kirchner), dónde no queremos volver. Nadie quiera convencerme de que el pasado es lo mejor. Mañana es mejor", afirmó el mandatario, en una nueva cita del célebre verso de "Cantata de puentes amarillos" de Luis Alberto Spinetta.Al dirigirse a los 2.000 alumnos que hicieron la Promesa de la Lealtad a la Bandera, Fernández sostuvo que esta conmemoración "está vinculada al día en que nos dejó Manuel Belgrano", el creador de la insignia nacional, a quien definió como un "hombre singular".Fernández señaló que la trascendencia de Belgrano es "sólo equiparable a José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, que fueron hombres que dieron todo para que hoy seamos un país libre e independiente"."Para armar el futuro lo mejor es tomar estos ejemplos: pensar en Belgrano, pensar en San Martín, en Martín Miguel de Güemes y en Juana Azurduy, que fueron los hombres y las mujeres que construyeron la Patria en la que vivimos", destacó el mandatario.También rememoró que Belgrano "estaba convencido de que en la educación radicaba el futuro del desarrollo de nuestra patria"."Que hoy conmemoremos la figura de Belgrano es algo que deberíamos hacer hoy y todos los días, porque estos héroes que la patria tuvo son el ejemplo que debemos seguir en tiempos de mucha incertidumbre que vivió el mundo", enfatizó, en referencia a la pandemia de coronavirus.En su discurso, Fernández destacó que Belgrano "donó toda su recompensa para construir escuelas, convencido de que en la educación radicaba el futuro de la nación"."En tiempos de incertidumbre como vivimos hoy, hay que seguir a estos líderes", enfatizó.El mandatario afirmó que la Argentina "no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos, sino que es un país que quiere ponerse de pie".Del acto participaron también los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer, y de Defensa, Jorge Taiana.En la misma línea se había expresado la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, al advertir desde sus redes sociales: "Nadie quiera convencernos que el pasado es lo mejor. Mañana es mejor. Y el mañana es de ustedes. Empezamos a construirlo hoy: con fuerza y con total convicción de que sabemos a dónde queremos llegar y, como dijo Néstor, a dónde no queremos volver".

Las bandas militares y el chocolate caliente para los niños fueron las marcas distintivas de la ceremonia en la que el mandatario le tomó juramento de Lealtad a la Bandera a 2.000 alumnos.En el frente del establecimiento, mirando a Casa Rosada, se colocaron banderas nacionales y pantallas gigantes de video.Las bandas militares de la Fanfarria Alto Perú y el Regimiento de Patricios "Tambor de Tacuarí" ejecutaron marchas y canciones militares.Tres carpas del Ejército Argentino sirvieron el chocolate para los niños provenientes de distintos colegios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.