Asumieron autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos

Asumieron las autoridades en Soever. Juan Carlos Lallana, quien conducirá el gremio por otros cuatros años, se impuso por más de 100 votos en las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos.“Es una reunión sencilla, estamos acompañados por los compañeros que nos volvieron a elegir y estamos muy felices”, expresó a Elonce Juan Carlos.Seguidamente, agregó: “estamos preocupados realmente por nuestra vialidad, que vemos que ha decaído mucho. En esta conducción, no hay reclamos gremiales, no hay reclamos salariales, no reclaman mejores viáticos, ellos quieren mejores herramientas para trabajar. Vamos a tratar de mejorar todo”.“Hoy en día notamos falencias en la conservación de los caminos viales, porque lamentablemente faltan herramientas. Estamos apostando a que se tomen trabajadores porque hay muchas vacantes, suponemos que hay un 80% de las vacantes libres”, dijo.Por último, contó que el desafío mayor es “volver a reactivar la dirección provincial de vialidad”.La lista Celeste y Blanca encabezada por Juan Carlos Lallana se impuso por un centenar de sufragios sobre la agrupación que terminó en el segundo lugar, la lista Amarilla y Negra que postulaba a Omar Gulla. En tercer lugar se ubicó la lista Azul y Roja, que proponía para conducir el gremio a José Florio.