El Gobierno descartó cepos o restricciones para la compra de dólares

"Me pide el Ministro de Economía que lo niegue terminantemente así que lo estoy negando terminantemente", indicó la portavoz en la conferencia de prensa de todos los jueves.



Asimismo, enfatizo: "El Gobierno no lo tiene previsto y lo puedo descartar absolutamente, no hay ningún tipo de cepo o restricción que lo esté pensando el Gobierno".



Por otro lado, fue consultada sobre la cifra de inflación anual que estima el Gobierno tras conocerse el índice de mayo que fue de 5.1%, y alcanzó el 60.7% durante los últimos doce meses.



"No está esa cifra dentro de lo que yo tengo ahora. Lo que entiendo es que se sostienen las metas que se plantearon a principio de año, que forman parte del programa económico argentino", apuntó la portavoz.



Asimismo, en referencia a los dichos del propietario de La Anónima, Federico Braun y a la remarcación de precios por parte de las grandes cadenas de supermercados, Cerruti prometió que el Gobierno "tomará medidas".



"El Estado va a controlar con mucho vigor y rigor este tipo de situaciones en las cuales un empresario contaba alegremente cómo esto a lo que hizo referencia el Presidente define como fue 'la inflación autoconstruida', que son los empresarios que remarcan por las dudas o para tener más ganancia o por codicia y para tener ganancia extraordinarias a partir de la guerra", afirmó la portavoz.



Además, anunció la actualización del Presupuesto Nacional de 2021 para "adaptarlo a las condiciones actuales" de la economía.



El Poder Ejecutivo recurrió a un DNU para oficializar el Presupuesto de este año ya que no logró la aprobación parlamentaria del proyecto que había presentado en septiembre de 2021. Ahora, a través del Decreto 331/2022, modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022, en un extenso anexo de más de mil carillas.