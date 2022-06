Gasoil: Bordet pide a la Nación que eleve a 10% el corte con biocombustible

El gobernador, Gustavo Bordet, sostuvo en comunicación conque “no hay desabastecimiento de gasoil como se señala desde algunos sectores, sino que. También hay un problema mundial con la producción de gasoil. Se da una gran crisis energética en el mundo producto del conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania”.Tras ello, admitió que “que posibilite, de cara a la campaña de siembra que se inicia con trigo y se espera que sea récord, contar con abastecimiento total para que no le falte gasoil a ningún productor”.Asimismo, Bordet garantizó que. El problema se da con el expendio en magnitudes importantes que es a donde se produce la faltante y, a veces, se encarece el costo por el sobreprecio que injustamente se aplica al productor”.“Vemos que hay una medida que el gobierno debe tomar que es. Esto es algo que se cambió por una ley que había sancionado el Congreso, donde se bajó al 5 por ciento para beneficiar a provincias petroleras, pero esto nos generó un perjuicio a las provincias que somos productoras agrícolas”, manifestó Bordet durante el programaRecordó que “en ese momento con el senador Kueider manifestamos la preocupación porque se podía producir una situación como la actual”.“Lo conversé con el diputado Marcelo Casaretto para llevar una iniciativa legislativa para retomar este 10 por ciento. Entendemos queque el sector agrícola necesita. Esto claramente mejora la estructura de costos de nuestros productores. Además,, por lo que elevar el corte significan mucha industria que se reactivan, genera empleos y divisas para nuestros sectores”.El mandatario consideró que “el gobierno ante la emergencia puede tomar una medida que rápidamente tienda a lograr el abastecimiento completo y total, pero entiendo que en el mediano y largo plazo tendríamos que volver la ley a los niveles de 10 por ciento”.“Es necesario tener un equilibro entre las provincias petroleras y las agrícolas.. Mi función es esa”, enfatizó Bordet.Interrogado acerca de si habló del tema con sus pares de Santa Fe y Córdoba, como así también con otros gobernadores, respondió: "Sí, y no sólo ahora. Desde que empezó a surgir este tema de la reducción del corte siempre hemos estado en comunicación porque es una medida restrictiva, que si bien favorece a algunas provincias petroleras, a las provincias agropecuarias las perjudica claramente”, dijo y aclaró que al planteo lo hizo como gobernador de Entre Ríos. “Ante la falta de combustible estamos proponiendo esta idea. Supongo que cada gobernador está trabajando en el mismo sentido y ojalá podamos acompañar entre todos una medida que claramente tienda a favorecer a nuestra provincia en nuestros sistemas productivos”, remarcó Bordet.Finalmente, remarcó que “haremos los reclamos que haya que hacer, proponiendo medidas como estas que nos den un horizonte de previsibilidad y tranquilidad para que los vecinos no se encuentren con subas injustificadas y arbitrarias como las que se hacen en algunas estaciones de servicio”.