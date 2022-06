Diputados aprobó por unanimidad alivio fiscal para monotributistas y autónomos

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos, como parte de las medidas propiciadas por el oficialismo para mejorar la situación de estos sectores claves de la vida económica del país.



La iniciativa, presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.



Al defender en el recinto el proyecto como miembro informante del oficialismo, la diputada del Frente de Todos, referente del Frente Renovador, Mónica Litza, destacó que la iniciativa busca "cuidar el bolsillo de los argentinos y mantener la integridad de los ingresos de los monotributistas y autónomos" y sostuvo que "si no hiciéramos esta corrección se corre el riesgo que, al 1 de julio, muchos monotributistas tengan riesgo de saltar de categoría o incluso algunos salir del régimen simplificado".



"Es muy importante también aclarar que esta actualización no implica un aumento de la cuota para monotributistas, porque van a seguir pagando lo mismo", señaló Litza, tras lo cual enfatizó que "se trata de un tema que está en la gente. Es una alegría traer este alivio para tantos trabajadores".



Por el lado de la oposición, al fundamentar la postura de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace (Evolución Radical), aseguró que JXC comparte "el espíritu de mejorar la situación fiscal de los monotributistas pero en el cómo es distinto. Lo que hace el dictamen es insuficiente mientras lo que proponemos asegura justicia para que ningún monotributista sea pobre y pague y ningún autónomo sea tratado con desigualdad".



Esta iniciativa -que una vez aprobada será girada al Senado- cuenta con el respaldo de los legisladores del FdT, del Interbloque Federal y Provincias Unidas, con lo ya se aseguró 129 votos positivos.



Es probable que en la votación también se sumen sufragios de Juntos por el Cambio (JxC), a pesar de que en este bloque existe una disidencia sobre la deducción de los autónomos. Detalles del proyecto El proyecto impulsado por el oficialismo adelanta al 1 de julio próximo el ajuste para los montos máximos de facturación, con la aplicación del índice del 29,12%.



De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.



Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias.



De acuerdo al dictamen, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 601.959,49; Categoría B $ 894.804,65; Categoría C $ 1.252.726,50; Categoría D $ 1.724.532,59; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.



Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, el proyecto propone "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia".



De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando de $ 505.129,66 a $ 757.694,52.



Así, la "brecha" de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $ 707.181,58 a $ 454.616,72, mientras que para los nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible. Apartamientos rechazados Tras algunos homenajes en el inicio de la sesión, los diputados de la oposición plantearon tres apartamientos del reglamento vinculados a las actuaciones realizadas ante la llegada del avión de la empresa venezolana Conviasa a Ezeiza, que el Frente de Todos rechazó en el recinto.



En los apartamientos, los diputados pidieron la interpelación del canciller Santiago Cafiero, así como la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, solicitados por Mario Negri (UCR), Gerardo Milmann (PRO) y Juan Manuel López (CC), todos de Juntos por el Cambio.



Los planteos fueron sometidos a votación y resultaron rechazados por 114 votos en contra y 104 a favor.



Al fundamentar el rechazo del oficialismo, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó esos pedidos y acusó a la oposición de intentar montar "un show mediático con motivo de desgastar una vez mas a nuestro gobierno", a la vez que aseguró que los organismos del Estado que intervinieron en los operativos "hicieron lo que tenían que hacer".



En ese marco y mientras Martínez fundamentaba la postura del FDT, Massa debió pedir silencio a los diputados de JXC, en especial al diputado de JXC, Fernando Iglesias: "Cállese la boca diputado Iglesias, respeto también es escuchar, no sólo hablar", le dijo.



También, en el marco de los pedidos de apartamiento, el oficialismo rechazó además pedidos por la oposición para impulsar un programa de salvataje pedagógico para la pospandemia y otro para interpelar al ministro de Energía, Darío Martínez, "por desabastecimiento de combustible".