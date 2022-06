Reunión del SITU: todos coinciden en la deficiencia del servicio de transporte

Este miércoles se realizó en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná la reunión del órgano de monitoreo y control del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU) para analizar la situación de los colectivos en la ciudad y el área metropolitana.En el encuentro, cada una de las partes hizo uso de la palabra para exponer su punto de vista sobre una problemática que lleva años sin resolverse y donde los únicos perjudicados son los usuarios de un servicio deficiente.Los empresarios pidieron que los subsidios se gestionen y un aumento del boleto; el sindicato de los choferes pidió mejores condiciones laborales y los concejales que estuvieron en el encuentro, dejaron en claro que no se autorizará ninguna suba hasta que no haya una mejora en el servicio.En declaraciones a, el concejal, de Juntos por el Cambio, expresó: “Escuchamos todas las partes, y cada una expuso su realidad, los empresarios hicieron un mea culpa y expresaron que el servicio era deficiente, también hicieron saber que los subsidios les llegaban tarde y que no están federalizados como dijo el concejal Sergio Elizar. También dijeron que el boleto no les alcanza para cubrir los costos y piden un aumento, pero nosotros no vamos a votar ningún aumento hasta tanto ellos no mejoren el servicio”.“Todas las partes tenemos que sentarnos nuevamente a rever el contrato y hacer una nueva concesión. (Marcelo) Lischet fue muy claro al decir, pero también es una realidad que el problema es coyuntural, necesitamos más subsidios, que se mejore el servicio y rediscutir el contrato que se firmó en el 2017 para readecuarlo a la nueva realidad que estamos viviendo”.Consultado sobre si es usuario del servicio, Rolandelli dio cuenta que usa un monopatín eléctrico y hace mucho tiempo no anda en colectivo., concejal del Frente Creer, dijo que “hay una clara conciencia sobre la calidad del servicio de transporte que se presta, hasta la misma empresa lo reconoce. Se acordó una mesa de trabajo para resolver una mejora”.Tras ello, acotó que “la empresa está solicitando una actualización de tarifas y planteamos que no hay margen para discutir una suba sino comenzamos un proceso de una prestación de calidad del servicio que es el reclamo unánime de los usuarios”.Elizar no contestó la pregunta de si usa el transporte urbano y se explayó sobre la problemática que lleva años sin resolverse en la ciudad.El secretario de Transporte de Entre Ríos,, dijo que “más allá de algunas discusiones, tratamos de buscar puntos de coincidencia y se acordó sumar al área metropolitana a la próxima reunión, lo cual es de suma importancia porque estamos discutiendo el servicio en toda la metrópolis”.Sobre el tema de los subsidios, explicó que “a partir de junio del 2020 se transfieren directamente a las empresas, y la mayoría de las veces en forma adelantada, antes del 30, y Nación siempre demora unos 15 días en pagar el mes que ya pasó. El subsidio siempre les está llegando a las empresas, mensualmente están recibiendo aproximadamente 101 millones de pesos en concepto de aporte provincial, nacional, y atributos que son las compensaciones de la tarjeta SUBE”.Por su parte, desde la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, el secretario gremialdijo que tras la reunión “la impresión es siempre la misma. Nos preocupa mucho la situación que está pasando el trabajador desde hace mucho tiempo, estamos hablando de años de unas condiciones de trabajo que no son para nada buenas, también preocupa el estado de los coches”.Por otra parte, el sindicalista dijo que “hay un 15 por ciento de ausentismo en los choferes, los cuales están padeciendo problemas de salud, no es que no quieren trabajar como dice la empresa, no pueden por los problemas de salud que les generan estas condiciones laborales”., de la empresa Mariano Moreno, fue claro al afirmar que “para mejorar el servicio tenemos que tener los ingresos” y dio cuenta que “estamos haciendo un esfuerzo para pagar los sueldos y pagar combustible”.En este sentido, dijo que “no se pueden estar renovando las unidades y cada año que se no se renuevan se pierden, con eso va decreciendo el servicio y aparecen los problemas”. Tras ello, Lischet expresó que es necesario un aumento del boleto “porque si no tenemos mayores ingresos no podemos hacer frente al mejoramiento de la flota y mantenimiento de las mismas, estamos en serio riesgo de no poder prestarlo más”.Finalmente,, gerente de la empresa ERSA, dijo que “el planteo es muy claro: los números no nos cierran, hay una problemática a nivel de todo el país con los subsidios y tampoco se viene cumpliendo con el contrato de concesión”.“Para poder prestar el servicio que el ciudadano se merece, necesitamos que el sistema sea sustentable y que los números cierren. Hay que rever la tarifa con todas las variaciones que ha habido, hay que gestionar los subsidios y cumplir con el contrato”, expresó.Consultada sobre a cuánto debería elevarse el costo del boleto, explicó que “no podemos venir a tirar un número porque vamos a sacar un costo hoy y el mes que viene el combustible vuelve a aumentar y vuelven a aumentar los salarios; necesitamos una solución, que el tema se trate y se resuelva”.