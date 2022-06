Proponen modificar el régimen de licencias de los policías

Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que dispone la incorporación de Licencias Extraordinarias en el ámbito de la Policía de Entre Ríos, especialmente en lo que refiere a licencia por tratamientos de reproducción humana médicamente asistida, aumento de días de licencia por nacimiento para agentes no gestantes y extensión el período de lactancia.



La autora de la iniciativa es Mariana Farfán (Frente Creer-PJ), que propone incorporar “modificaciones al Reglamento General de la Policía”.



La Licencia por tratamientos de reproducción humana médicamente asistida será de “hasta 30 días por año calendario, que se podrán tomar en forma continua o discontinua, con goce íntegro de haberes”.



La Licencia obligatoria por nacimiento para agentes no gestantes será de “60 días corridos desde el nacimiento” y se aclara que “durante ese lapso el agente no podrá realizar tareas adicionales ni prestar otros servicios para la fuerza”.



También incorpora el Permiso Extraordinario: “Toda agente madre de lactante podrá disponer de dos horas diarias, continuas o discontinuas, para amamantar a su hijo/a, y por un período de un año posterior a la fecha del nacimiento, salvo indicación médica para que amamante a su hijo/a por un lapso más prolongado”.



“El Reglamento fue sancionado en el año 1975 y, por el tiempo transcurrido, requiere necesariamente de una revisión que equipare los derechos parentales sin distinción de género”, destacó la legisladora.



Uno de los puntos del proyecto consiste en “incorporar una licencia por nacimiento para agentes no gestantes de 60 días corridos desde el nacimiento”.



“No tengo dudas de que esta modificación propuesta será una manera de cooperar en disminuir la brecha en el tiempo de dedicación que ambos géneros pueden dedicarles a sus hijos/as”, destacó Farfán. (APF)