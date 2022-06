La Justicia declaró prescripta la causa de la ministra Velázquez contra Allende

El juez de Garantías Mauricio Mayer declaró prescripta la acción penal en la causa por amenazas que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, le había iniciado al ex diputado provincial y titular de UPCN, José Allende. María Fernández Vásquez Pinasco, abogada de la funcionaria, adelantó que apelarán.





La decisión de Mayer se conoció este martes. La audiencia donde se presentaron los argumentos de una y otra parte se había concretado a principios de junio. La defensa del gremialista y ex diputado provincial, a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, planteó el pedido de prescripción en el tiempo transcurrido y en que la pena en expectativa para el delito imputado es de dos años en forma condicional.



“Esa fue la decisión del juez de Garantías. Vamos a presentar el recurso de apelación”, consignó la abogada de la ministra quien, junto con la Fiscalía, contra alegaron que la defensa del acusado no había considerado en el cálculo del lapso temporal que hubo dos pedidos de juicio abreviado que fueron rechazados.



La causa comenzó a raíz de un incidente ocurrido en octubre de 2018, cuando Allende le habría proferido amenazas a Velázquez durante un acto público, según narró la propia funcionaria y respaldaron otros testigos presenciales.



Los rechazos a los juicios abreviados se dieron en un contexto en el cual la Fiscalía había consensuado una pena condicional y un resarcimiento económico con la defensa del imputado en esta causa y en dos más: la de enriquecimiento ilícito y la de amenazas contra el periodista Martín Carboni. En esta última, Allende resultó condenado.



La apelación que se presentará recaerá en un juez unipersonal cuya designación se realizará por sorteo entre quienes integran el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.



La palabra de Velázquez



Tras conocerse la decisión de Mayer, la ministra de Salud usó sus redes sociales para expresarse. “Un nuevo revés del poder Judicial en mi causa por coacciones agravadas en contexto de género. La misma no me va a desalentar para continuar el camino de los recursos para que no quede impune y se llegue a un juicio de debate como corresponde y repare este grave delito de acción pública. Siempre sostuvimos con mi defensa que no buscaba un punitivismo patriarcal pero tampoco un garantismo hipócrita”.



“Seguiremos dando batalla hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es posible. Legislar con perspectiva de género es un imperativo ético”, concluyó. (APFDigital)