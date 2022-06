Suscribieron acuerdo el MUR y la LIRER, con “convocatoria a todos los sectores”

El documento completo



El varisquismo y el montielismo destacaron la importancia de fortalecer el diálogo en concordancia con las recientes definiciones de la Convención Nacional partidaria.En ese sentido, emitieron un documento, en el que expresaron que realizan este acuerdo político "avizorando un contexto ciertamente gravísimo en lo económico e institucional, en el que un gobierno nacional y provincial ahondan cada vez más la situación de vulnerabilidad de vastos sectores de la comunidad, con una refriega intestina en lo político y una exasperante deserción y dejadez alarmante en el deber de apuntalar decisiones claves en el sostenimiento de los principios democráticos apoyados en los valores inalienables de las instituciones del Estado"."En ese marco de incertidumbre, la UCR tuvo hace pocos días en su plenario de la Convención Nacional, definiciones francamente esperanzadoras y de compromiso que trascienden lo meramente electoral. Estas apuntan a profundizar los esfuerzos de diálogo y militancia para que la coyuntura de algunas diferencias no nos impidan el logro de fortalecer el partido, debatir ideas y consensuar acuerdos que permitan reforzar las aspiraciones y la necesidad, a su vez, de que el radicalismo tenga en todas las instancias candidatos propios que sean el reaseguro del ideario de los principios más trascendentes que llenaron de orgullo a la UCR y que han permitido superar los más de 100 años de existencia viva en cada uno de los rincones de nuestra República Argentina", puntualizaron.De la misma manera, sostienen que tales definiciones "sin duda constituyen un llamado de atención para el conjunto de la dirigencia del radicalismo del país y, a su vez una bocanada de aire puro que ratifica nuestra identidad radical”.“Quienes provenimos de sectores distintos, militando y gravitando en la vida institucional y política de la UCR desde el advenimiento de la democracia en 1983, y que, con gusto y atinadamente ya veníamos conversando, decidimos, dejando de lados las historias diferentes y entendiendo la direccionalidad de los conceptos de nuestra Convención Nacional, asumimos el compromiso de hacer más radicalismo, transitando las instancias de conversaciones y debates necesarios para que dentro de Juntos por el Cambio la voz y los principios del radicalismo tengan un profundo eco que represente todas las aspiraciones de distintos sectores de la sociedad y a su vez sea el reflejo de miles de militantes esforzados que desean que el radicalismo tenga sus propios candidatos dentro de la Coalición de la que hoy formamos parte", agregaron en el mismo sentido."Los sectores que representamos hemos sido parte indiscutible de los distintos procesos de la UCR y orgullosamente hemos contribuido con dos gobiernos provinciales, en la persona de Sergio Montiel y cuatro municipales en Paraná, de la mano de Humberto y Sergio Varisco. No en vano el radicalismo fue elegido por la voluntad popular en reiteradas oportunidades para gobernar los destinos de la provincia y de su capital. Iniciamos este proceso abierto y para el que invitamos, sin especulaciones y con humildad a todos los dirigentes y sectores internos para que, asumamos la responsabilidad de estas instancias en las que la UCR sea de verdad el eje central y no sea relegada, ni en sus concepciones de gobierno más decisorias ni en los nombres que representen las candidaturas que sean ofrecidas a la ciudadanía a través del proceso electoral de las paso, cuyo funcionamiento estamos convencidos permite transparentar los procesos de definiciones dentro de los partidos y coaliciones políticas, siempre y cuando se permita el juego limpio y se evite echar mano a prácticas amañadas y poco éticas", remarcaron en el documento.Y apuntaron: "Creemos que hay plena conciencia en el conjunto de la dirigencia del radicalismo de los momentos determinantes que atravesamos como partido y como país, y en eso, estamos seguros también, de la buena voluntad y grandeza de todos los sectores, que, con luces y sombras, incluyendo a los que pertenecemos, hemos estado aportando y dando lo mejor a nuestro partido y a la sociedad y esta no será la excepción. Sabemos de la capacidad, el coraje y la militancia de los radicales de toda la provincia. Estamos convencidos que unidos somos más fuertes, pero, la unidad aún en la disidencia nos engrandece como radicales".Finalmente, sostuvieron: "El Radicalismo de pie y erguido empieza a caminar para poner en alto sus valores De nosotros dependerá y en eso, confiamos plenamente en la fortaleza del radicalismo de Entre Ríos que ha sido siempre bastión y faro de luz en el contexto nacional en la historia de la Unión Cívica Radical. Parafraseando a Ricardo Balbín al momento de ser desaforado y encarcelado: ‘Nosotros estamos trabajando para el porvenir y hemos renunciado a nuestra comodidad personal. Nosotros tenemos sentido de futuro no barriga de presente’".El documento fue suscripto entre otros, por los siguientes dirigentes: Enrique Carbó, Lucia Varisco; Maria Elena Herzovich; Humberto Raúl Varisco, Simòn Volcoff; Tito Londra; Candela Carmiño; Mario González; Norma Santángelo; Mario Gastiazoro; Lucas Cesario; Carlos Brunengo; Stefi Cagnani; Fabián Rueda; Facundo Massini; Josá Meynier; Eduardo Gonzalez Alem; Karina LLanes, Melani Roldan; Chabela Marianni, Ignacio Meynier; Jose Escobar.".